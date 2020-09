Una familia tipo necesitó $45.477 en agosto para no ser pobre, según el Indec

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, se elevó a $45.477,6 para una familia tipo en agosto, al subir 2,1% respecto de julio, informó este jueves el Indec.

La Canasta Alimentaria (CBA), sobre la cual se estima el nivel de indigencia, aumentó 2,6% y llegó a $18.792,42.

Desde diciembre último, el costo de la canasta básica aumentó 16,7% y el de la alimentaria 20,6%, por encima de la inflación en ese período, 14,7%.

En los últimos doce meses la variación interanual de la CBA fue del 41,7% y la de la total 37,8%; también en ambos casos superaron el ritmo de aumento de los precios minoristas en ese período.

El costo de la Canasta Básica Total en los primeros ocho meses del año aumentó $6.517, y el de la Canasta Básica Alimentaria registró un incremento de $3.208.

Una familia integrada por un matrimonio, que no paga alquiler y tiene dos hijos de seis y ocho años, debió contar en agosto, según el Indec, con ingresos mensuales de $45.477 para no ser considerada en la pobreza, y de $18.792 para no ser indigente.

Para una familia tipo de tres miembros, el costo de la Canasta Básica Total fue en agosto de $36.805 y la Alimentaria de $14.960.

En un hogar compuesto por cinco integrantes, el costo de la Canasta Básica Total en el mismo mes fue de $47.832 y el de la Canasta Básica Alimentaria, $19.765.

Para un solo adulto, el Indec estimó en agosto el costo de la Canasta Básica Total en $14.717 y la Alimentaria en $6.081.

La Canasta Alimentaria está integrada por los artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos necesarios para un adulto, y la Total incluye estos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.

