Un llamado a la solidaridad por parte de la ONU

Los enfoques claves de las sesiones de alto nivel de la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) serán la accesibilidad a las vacunas y un nuevo llamado a un alto el fuego global, como respuestas ante la crisis de desconocidas proporciones provocada por la pandemia de coronavirus.

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que el mundo vive “un momento 1945”, en referencia a la situación de emergencia que se vivía en el año en que nació la ONU y en que concluyó la Segunda Guerra Mundial.

Esa situación de emergencia marcará los debates de la máxima instancia política de la ONU, que este año se realizará por primera vez, y mayoritariamente, por videoconfenrencia, en especial durante la fase de alto nivel en la que participan los jefes de Estado y de gobierno de los 193 miembros del foro mundial.

Guterres también anunció el lanzamiento de un informe sobre cómo ha respondido la ONU a la pandemia.

Detalló tres enfoques que la Organización ha adoptado para abordar la crisis: una respuesta de salud, un enfoque para salvaguardar vidas y medios de subsistencia, y un proceso de recuperación que tiene como objetivo abordar las “fragilidades subyacentes e identificar oportunidades para un cambio transformador hacia un cambio más justo e igual, y hacia sociedades y economías resilientes”.

“Pensar que podemos preservar a los ricos y dejar que los pobres sufran es un error estúpido”, dijo al solicitar una vacuna universal.

El informe pide el “esfuerzo de salud pública más masivo de la historia”, un movimiento que es posible gracias a una colaboración global entre países que elaboran el Acelerador del acceso a herramientas COVID-19 (ACT).

El Acelerador, que también citó el secretario general durante su sesión informativa, ha sido diseñado para avivar y acortar el desarrollo, la producción y el acceso adecuado a las pruebas, tratamientos y vacunas, según el informe.

Ese instrumento contempla diferentes partes interesadas, como los gobiernos, los científicos y los especialistas de salud y miembros de la sociedad civil, entre otros.

Guterres reiteró que es importante seguir avanzando hacia una vacuna, pero subrayó que ante una pandemia que no tiene fronteras es crucial que la inmunización sea “un bien público global”.

En ese sentido, insistió en que “una vacuna por sí sola no puede resolver esta crisis, ciertamente no a corto plazo”.

“Necesitamos que haya una vacuna que sea asequible y esté disponible para todos, una vacuna para las personas”, agregó. “Para que cualquier vacuna funcione, las personas de todo el mundo deben estar dispuestas a tomarla”, añadió.

El informe también mostró una diferencia evidente en el presupuesto necesario para abordar la crisis actual frente a los recursos recaudados.

Para un “Plan estratégico de preparación y respuesta”, que prioriza el tratamiento de las necesidades de salud inmediatas, se necesitan 1.740 millones de dólares, pero hasta ahora se han recaudado solo 1.440 millones.

Para el Plan de Respuesta Humanitaria global, que se centra en los 63 países más vulnerables del planeta, el requerimiento es de 10.310 millones de dólares, pero solo se han recaudado 2.480 millones.

En el caso de la respuesta socioeconómica y la recuperación en los países de ingresos medios y bajos, el “Fondo de Respuesta y Recuperación de COVID-19 de las Naciones Unidas”, la cantidad requerida es de 1.000 millones de dólares y la recaudada es de apenas 58 millones.

La ONU llama a la responsabilidad de los líderes globales. A las respuestas las dará el tiempo.