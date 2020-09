Anelé Giacometti inauguró una muestra virtual en el Molino Fénix

Cuando Villa Mercedes estaba todavía en Fase 2, Anelé Giacometti sacó todos sus cuadros a la vereda de su casa y montó una suerte de galería callejera, consciente de que el artista necesita de la mirada del otro. Con el mismo fin, pero de modo virtual, inauguró una muestra inusual en el Molino Fénix.

Seguir la carrera de la mujer significa toparse en el camino con recuerdos de todo tipo. La primera parada transita por sus vínculos familiares, desde su mamá pintora hasta sus hermanos músicos o su abuelo escenógrafo. El recorrido sigue por su experiencia como docente y por último, su rol como artista y los estilos que consigue con sus luces o sus oscuridades.

La artista villamercedina fue la elegida para inaugurar la muestra virtual “Un camino por el arte” que el complejo Molino Fénix colgó este jueves en su cuenta oficial de Facebook. A través del novedoso formato 360°, los usuarios pueden conocer diez de las obras más significativas de los artistas que participarán del ciclo hasta mediados del mes que viene, a razón de uno por semana.

El año pasado la iniciativa se realizaba de modo presencial. De agosto a noviembre pasaban por la institución decenas de pintores y escultores con sus trabajos y las puertas del lugar se abrían para que los amantes del arte plástico lo vean en vivo y en directo. Pero las normativas cambiaron y todo tuvo que alinearse para la virtualidad.

La primera en adaptarse a ese modo es Anelé, quien expresó que la experiencia fue "maravillosa". La artista presenta una muestra retrospectiva que recorre su carrera y la evolución de su técnica a través de los años. “Son todas obras figurativas, pero que traspasan los momentos más importantes de mi carrera”, agregó la hija de Mary Giacometti, fundadora de la histórica "Escuela Veneciana de Arte" que hace treinta años forma pequeños artistas en Villa Mercedes.

“Hay una transversalidad que me lleva al arte gracias a mi familia. Tengo una familia rica en transmitir cultura y eso lo supe aprovechar con el pasar de los años”, contó Anelé.

Durante el tiempo de aislamiento, la artista aprovechó para explotar su creatividad. Dentro de sus obras se encuentran sus emociones más profundas.

La cuarentena la sorprendió en soledad. Durante los primeros meses su hija quedó varada en Perú y sus dolores y preocupaciones los traspasó al bastidor. “Mi hija ya regresó, pero aún no la veo. Sentí la necesidad de equilibrar lo que me sucedía frente a la soledad y realicé muchos cuadros. Produje más de treinta obras. Algo que en mi vida cotidiana no sucedía porque la docencia consumía mi tiempo libre”, expresó la artista.

Las obras de Giacometti pasan por diversos estilos. “Juego con lo que me imagino en mi cabeza, todo depende de mis estados de ánimo y lo que me sucede en el momento”, concluyó Anelé que aprendió a contemplar y sentir sus pinturas.