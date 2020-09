Exposición de Carola Ruiz Encinas

Carola Ruiz Encinas es la creadora y quien les da vida a las pinturas que se encuentran expuestas en el café Astor de Villa Mercedes. Sin embargo, son sus padres quienes están en cada detalle. Su papá Alberto arma los marcos que contienen las obras maestras de su hija, mientras que su mamá Teresa le da voz y transmite en palabras lo que los trazos de Carola expresan en el lienzo.

Hace más de 20 años que Carola, quien tiene una discapacidad cognitiva, encontró su veta artística y cuando le preguntan por qué pinta o qué la lleva a tomar el pincel, ella se agarra el pecho y dice: “Me nace del corazón y de mi emoción”. Su madre relató que ir al café para exponer sus obras fue su primera salida desde que comenzó la pandemia y reveló que lo hizo con mucha alegría: “Ella es feliz trabajando y haciendo arte”.

Son 13 las piezas expuestas de la artista puntana, de 45 años, en la confitería que está abierta de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 16:30 a 20:30. “Quedarán allí al menos durante septiembre, pueden ir a verlas y tomar algo. Hice un paneo de sus cuadros a través de los años y llevamos obras con técnicas diferentes. A nosotros nos interesa que puedan ver lo que hace Carola y se conozca su arte”, explicó Teresa, o “Tere”, como le suelen decir.

Ya sea con pincel o espátula, la artista busca crear texturas en sus cuadros. “Trabaja con acrílicos, cemento blanco, enduido plástico y dorado y plateado a la hoja, entre otras técnicas”, detalló su madre y Carola añadió: “Me gustan el rosa, el fucsia, los amarillos y los violetas”. Eso mismo está plasmado en las 13 obras que van desde un paisaje colorido de la sierra puntana y un tríptico con formas geométricas en distintas gamas de turquesa, hasta un óvalo que contiene una especie de oleaje en colores pasteles.

Los primeros años de la carrera artística de Carola fueron en la Escuela de Bellas Artes. Luego decidió cambiar de aire y hace más de diez años que se sumó al taller de la Escuela Veneciana, bajo las alas de su maestra Anelé Giacometti. “La profesora le da total libertad para hacer las obras, la guía, le enseña las técnicas, le pregunta qué colores le gustan y, a partir de eso, ella expresa todo lo que siente”, detalló “Tere”.

Pero su secreto no está en la técnica, sino en la pasión. “Carola no dice 'voy a hacer un paisaje', sino que empieza a pintar, armar la obra y cuando la termina dice 'esto es tal cosa' y le pone el nombre. Hay una pieza que se llama 'El tero', que es un ave que vio en el campo y le gustó. Pero no lo pintó como tal, sino que empezó su obra y después le dio su forma”, ejemplificó su mamá y agregó que es por eso que la mayoría de las piezas de arte de su hija es abstracta, ya que recurre a lo que le transmiten los elementos con los que trabaja y sus emociones.

Ahora, Carola espera pronto volver al taller para poder seguir con sus trabajos, que se vieron truncados desde el inicio de la pandemia. “Este año no pudo hacer mucho porque le gusta trabajar en el atelier, pero en ningún momento te va a sacar lo malo. Con esto del coronavirus hizo algunos cuadros en casa y ella te dice que hay que quedarse en casa y cuidarse”, finalizó.