Tras una seguridad con perspectiva de género

Encauzar la mirada de las fuerzas de Seguridad hacia una perspectiva inclusiva, más amable y empática con el otro, es una de las tantas metas que tiene la enseñanza en Ley Micaela. La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad propicia, desde principio de año, una serie de capacitaciones en perspectiva de género hacia todos los organismos del Estado. El miércoles pasado fue el turno de los funcionarios del Ministerio de Seguridad, los policías en todos sus cargos jerárquicos y de los directivos y docentes del Instituto de Seguridad Pública.



La charla estuvo a cargo de la exministra de Defensa y de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y convocó a unos 300 espectadores.



La jefa del Programa Promoción de la Equidad de Géneros, Paulina Calderón, consideró que Garré “era la persona idónea para que le cuente a las fuerzas qué es la perspectiva de género, ya que, como bien explicó ella, es uno de los espacios históricamente más atravesados por el patriarcado”.



La exfuncionaria, y cinco veces diputada nacional, hizo un recorrido por las diferentes luchas que libraron las mujeres a lo largo de la historia. Contó que recién después de la Guerra de Malvinas se incorporaron mujeres a las fuerzas de seguridad, incluso cuando ocupaban esos espacios, solo podían hacerlo como enfermeras o si no tenían limitaciones, como por ejemplo no podían usar todas las armas. Además se refirió a las estadísticas que indican que muchos de los femicidios se cometen con armas reglamentarias, “lamentablemente es un ámbito sumamente machista”, indicó. “Garré comentó que toda la formación de la Policía está basada en el ataque y la defensa, pero no en una tarea preventiva. Es necesario que puedan estar atentos a lo que sucede en la calle, que conozcan los barrios y a las familias para así detectar violencia y prevenirla”, sostuvo Calderón.