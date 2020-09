Día del Estudiante: la Policía realiza controles y evita aglomeraciones

Mañana es 21 de septiembre pero los festejos del Día del Estudiante tendrán que esperar, al menos hasta que lo permitan las condiciones sanitarias. La Policía realiza operativos de control en distintos puntos de la provincia para evitar aglomeraciones y verificar el cumplimiento de las medidas del Comité de Crisis. Las tareas más importantes se desarrollan en El Trapiche, El Volcán y Potrero de los Funes, localidades que tradicionalmente convocaban a miles de jóvenes, pero también controlan los sitios de encuentro de todas las jurisdicciones.

“El Trapiche y el Camping Universitario de La Florida son los puntos principales, pero también se trabaja en lo que es La Ribera, en Villa Mercedes, y en Merlo, por ejemplo. Cubrimos todos los lugares de esparcimiento. Tenemos puestos de control en los ingresos a las localidades e intervienen todas las unidades regionales y las diferentes direcciones de la Fuerza. Se han abocado más de 150 efectivos en los distintos puestos de control de la provincia”, indicó el director general del Departamento de Operaciones, Javier Funes.

Además de a causa de la pandemia, hubo otra fecha en que no hubo festejos estudiantiles en El Trapiche. Ocurrió en el año 2001, cuando una inundación afectó la zona. Por los daños, refaccionaron la costanera.

A mediados de agosto, el Concejo Deliberante de El Trapiche sancionó la ordenanza 008/2020 que suspendió los tradicionales festejos. En aquellos días, las autoridades remarcaban la necesidad de cuidar la salud de la comunidad, debido a la situación epidemiológica. Incluso el 14 de agosto la Federación Universitaria San Luis emitió un comunicado en el que solicitaba la reprogramación del evento.

El antecedente más próximo de suspensión de las celebraciones data de 2001, cuando por una fuerte inundación tuvieron que remodelar la costanera y los jóvenes no pudieron festejar en la localidad. “Quiero aclarar que queda suspendida toda festividad y todo evento. Esto lo digo porque hubo algunas preguntas sobre la posibilidad de ingresar a alguna cabaña. Esto queda totalmente suspendido; además, el turismo interno no está habilitado y ocurre lo mismo con los encuentros esenciales. Les pido el compromiso de todos”, sostuvo el intendente de la localidad, Juan Manuel Rigau, durante el informe municipal de este sábado.

Funes remarcó que años anteriores, para esta fecha, la zona del circuito serrano era muy concurrida, no solo por estudiantes puntanos sino por jóvenes de otras provincias como Córdoba, La Rioja, San Juan y Mendoza. En este sentido se nota una fuerte merma en la circulación.

“Por el momento no hemos tenido dificultades, todo se ha desarrollado con total normalidad. Solo transitan quienes precisan buscar mercadería o requieren hacer una diligencia referida a la salud o cualquier actividad esencial. Ahora la principal recomendación es que acaten las directivas del Comité de Crisis. Se controlan los ingresos y la consumición de alcohol”, dijo.

El jefe de la Unidad Regional 1, Hernán Soloa, detalló que los operativos arrancaron ayer por la mañana y concluirán en la noche de mañana lunes. “Están prohibidos el acampe, las reuniones y los encuentros esenciales. Normalmente arrancábamos una semana antes con los trabajos del Día del Estudiante, teníamos una circulación importante, sobre todo de los chicos que se quedaban la semana entera en la zona. Ahora todo está desolado”, expresó.

“Lamentablemente estamos en esta situación que no queremos, pero hoy es prioridad la salud y este mal trago de no tener los festejos debe significar una experiencia más de vida. Lo importante es que cuando termine esto nos podamos reunir todos, que no falte nadie. La forma de garantizarlo es que nos cuidemos”, concluyó.