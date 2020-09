"Succession", "Watchmen" y "Schitt´s Creek", grandes ganadoras en los Premios Emmy

Se llevó a cabo la “PandEmmy”, una inédita entrega virtual de premios con los artistas en sus casas, en las que dominaron "Watchmen", que acaparó 11 estatuillas, entre las que destaca a la de Mejor Serie Limitada; "Succession", con 7, que incluye a la Mejor Serie Dramática; y "Shitter´s Creek", con 9 premiaciones. Esas fueron las tres grandes ganadoras de la 72° edición de los Premios Emmy.

En una ceremonia marcada por la ausencia de invitados por la pandemia de coronavirus, fue celebrada el domingo por la noche en el Staples Center de Los Ángeles. Los productores iban a los domicilios, ataviados con trajes protectores, y entregaban las estatuillas.

Aunque la miniserie "Watchmen" se quedó con la mayor cantidad de galardones y "Succession" se impuso en uno de los rubros estrella, sin dudas fue "Shitter´s Creek" la gran estrella de la noche al imponerse, en un hecho inédito, en todas las categorías relacionadas con la comedia.

En tal sentido, además de consagrarse como la mejor comedia, también se llevaron premios los actores protagónicos Catherine O´Hara y Eugene Levy; y los de reparto Annie Murphy y Dan Levy.

En el apartado drama, Jeremy Strong fue elegido mejor actor por "Succession", y el premio a la mejor actriz recayó sobre Zendaya, por su labor en "Euphoria". De esta manera, con 24 años es la intérprete más joven en ganar el premio en la historia de los Emmy

Por su parte, Julia Garner por "Ozark", y Billy Crudup por "The Morning Show", celebraron en las categorías de reparto.

En cuanto a las series limitadas, "Watchmen" también aportó a la mejor actriz, de la mano de Regina King; y al mejor actor de reparto, con Yahya Abdul-Mateen II.

Por su parte, Mark Ruffalo fue elegido el mejor actor de serie limitada por "I Know This Much is True" y Uzo Aduba, obtuvo lo propio en el apartado femenino por su labor en "Mrs. America".

La gala se caracterizó por el saludo de los actores premiados desde sus respectivos hogares, para lo cual en muchos casos se apeló a pasos de comedia, como ocurrió con el actor Jason Sudeikis que tuvo un hisopado en el momento, antes de presentar una terna, y para las actrices de la recordada serie "Friends" Jennifer Aniston, Courtney Cox y Lisa Krudow; o Reese Whitherspoon y Kerry Washington.

Jennifer Aniston tuvo que apagar un incendio en los Emmys

Jennifer Aniston fue la primera celebridad en pisar el escenario del Staples Center para presentar con Jimmy Kimmel a la categoría de Mejor Actriz en Serie de Comedia. Jennifer estaba nominada como Mejor Actriz Principal en Serie Dramática por “The Morning Show” (que ganó Zendaya por “Euphoria”).

Aunque los organizadores tomaron las precauciones por la pandemia de coronavirus, Aniston y Kimmel realizaron un pase de comedia rociando el sobre con alcohol y prendiéndole fuego.

Pasada la situación, el anfitrión vio que se reiniciaron las llamas en el bote de basura y la blonda, rápida de reflejos, tomó un matafuegos y terminó el gag.



(Jeremy Strong)

Mirá la lista de ganadores de los premios Emmy 2020.

Mejor Serie Dramática

Succession (HBO)

Mejor Comedia

Schitt’s Creek (Pop)

Mejor Actor de Comedia

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Mejor Actriz de Comedia

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Mejor Dirección en Serie Dramática

Andrij Parekh (“Succession”, episodio “Hunting”)

Mejor Actriz Principal en Serie Dramática

Zendaya (“Euphoria”)

Mejo Actor Principal en Serie Dramática

Jeremy Strong (“Succession”)

Mejor Actor Secundario en Comedia

Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Mejor Actriz Secundaria en Comedia

Annie Murphy (“Schitt’s Creek”)

Mejor Dirección en Comedia

Andrew Cividino y Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Mejor Miniserie

Watchmen (HBO)

Programas de Variedades y Talk-Show

“Last Week Tonight with John Oliver”

Mejor Reality

“RuPaul’s Drag Race”

Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática

Billy Crudup

Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática

Julia Garner

Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión

Regina King (“Watchmen”)

Mejor Actor en una Miniserie o Película para Televisión

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película para Televisión

Uzo Aduba (“Mrs. America”)

Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película para Televisión

Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”)

Mejor Director en Miniserie o Película para Televisión

Maria Schrader (“Unorthodox”)

Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática

Ron Cephas Jones (“This Is Us”)

Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática

Cherry Jones (“Succession”)

Mejor Actriz Invitada en una Comedia

Maya Rudolph (“Saturday Night Live”)

Mejor Actor Invitado en una Comedia

Eddie Murphy (“Saturday Night Live”)

Filme de Televisión

Bad Education (HBO)

Mejor Serie Animada

Rick And Morty

Mejor Guión de Drama

Jesse Armstrong (“Succession”, episodio “This is not for tears”)

Mejor Guión de Comedia

Daniel Levy (“Schitt’s Creek”)

Mejor Guión en Miniserie o Película para Televisión

Damon Lindelof y Cord Jefferson ("Watchmen ")

