Por unanimidad, aprobaron el desafuero de Ariel Rosendo

Este martes, por unanimidad, el Senado provincial aprobó el pedido de desafuero del legislador Ariel Rosendo, solicitado por el juez Penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, quien lo procesó y le dictó prisión preventiva por los delitos de "robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda", "desobediencia a una orden judicial" y "violación de las medidas antiepidémicas" por un hecho ocurrido en mayo pasado. Antes, la Cámara había rechazado que le quitaran la inmunidad cuando fue llamado a indagatoria.

Pablo Garro, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, comunicó que, además de ser desaforado, el legislador fue suspendido desde este martes, por lo que no percibirá sueldo, y que queda en su decisión personal si renuncia al cargo antes de terminar su mandato, que vence el 10 de diciembre del año próximo.

Tras la disposición, el Senado deberá comunicarle al juzgado Penal 2 su decisión y, una vez notificado Estrada, la orden de detención tendrá que ser ejecutada de inmediato.

Garro explicó que el primer pedido de desafuero realizado por Estrada, tratado el 23 de junio, fue denegado por la Cámara debido a que los legisladores entendieron que Rosendo no había tenido “la oportunidad de defenderse”, y que no había un obstáculo que pudiera entorpecer a la Justicia.

“En el primer pedido que hizo la instrucción entendimos que, para poder proseguir con la investigación no era necesario sacarle los fueros. De hecho queda claro que en ningún momento interferimos en el accionar de la Justicia. De esa manera también le podíamos dar derecho a la defensa a los efectos de que pudiera esgrimir sus elementos probatorios”, dijo este martes en declaraciones a la prensa. “Teniendo en cuenta que el juez (Estrada), habiendo evaluado todo el cúmulo probatorio, tanto en contra como a favor, determinó el procesamiento del mismo solicitando que se volvieran a allanar los fueros para poder dictarle a prisión preventiva… decidimos desde la comisión de Asuntos Constitucionales y luego en forma conjunta con el bloque Justicialista dar lugar al desafuero para que pueda proseguir la causa y suspender al senador Rosendo hasta que finalice el proceso judicial”, acotó.

“Hasta que no haya una sentencia firme no se puede decidir su situación a nivel legislativo porque su mandato finaliza el 10 de diciembre de 2021. Nosotros como senadores no podemos obligarlo a que renuncie”. “Supongo que su defensa habrá apelado el fallo del juez y si la Cámara (de apelaciones) revierte esa decisión él podría volver a sus funciones, pero eso no queda a criterio nuestro sino de la Justicia”, aclaró Garro.

Luego de que Estrada firmara el procesamiento, el viernes 11 de septiembre el oficio judicial ingresó a la Cámara Alta y el martes 15 tomó estado legislativo. Luego, el pedido de desafuero fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El siguiente paso fue que la solicitud se tratara en la Comisión de Asuntos Constitucionales del cuerpo.

En la sesión de hoy, los legisladores, que resolvieron la quita de la inmunidad de forma unánime, votaron en el siguiente orden: Héctor Camilli, Marcelo Debandi, Diamela Freixes, Diego García, Pablo Garro, Sergio Guardia, Mabel Leyes y María Angélica Torrontegui

Los delitos

Los hechos por los que está en juego la libertad del imputado ocurrieron el 18 de mayo pasado cuando, según la investigación, Rosendo, acompañado por su hija de 12 años y otras seis o siete personas, robó pertenencias de una propiedad del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), sitio en el que supo vivir con su expareja, Ivana Massimino, cuando era secretario gremial.

Aseguraron que también se llevó objetos personales de ella, a cuyo domicilio, además, tenía prohibido acercarse por una denuncia de violencia de género.