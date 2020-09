Los desagües de avenida Lafinur estarían finalizados en diciembre

Este miércoles se cumple una semana del derrumbe en la obra de los desagües pluviales de avenida Lafinur y, más allá de las apreciaciones técnicas, no hay mayores novedades de la investigación del accidente, que causó lesiones a tres trabajadores. La empresa Premoldeados San Luis aún no ha entregado el informe sobre el hecho a la Municipalidad de San Luis y la Policía aún labra el sumario. Lo concreto es que, pese a que el imprevisto implicará una mínima demora, no será significativa para los plazos de entrega.

“Habrá demora, pero no será importante porque prácticamente no se dejó de trabajar. Calculo que el rendimiento es casi el mismo, porque si bien hubo un par de días en que no se colocaron los ductos, continuaron las tareas en la parte de seguridad. Estimo que con el correr de los días van a recuperar el tiempo y no va a variar nada. Hay una fecha de entrega que se acordó con la empresa, que es para inicios de diciembre. Días más, días menos, en ese plazo estaría su finalización. Lo que sucede es que todo depende del desarrollo de la obra, es un trabajo muy minucioso y complicado, sobre todo cuando se opera a profundidad o cuando se despliegan arterias tan importantes como la Juan Gilberto Funes, donde pasan ramales de cables, caños de gas, cloacas”, sostuvo el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Víctor Coria.

El miércoles 16 de septiembre, minutos después de las cuatro de la tarde, se produjo un desmoronamiento en la excavación, en avenida Lafinur y calle Chubut. Mientras los operarios trabajaban en un pozo de unos 7 metros de profundidad, las paredes cedieron y la tierra cayó sobre tres obreros.

Dos de ellos pudieron salir sin mayores dificultades, con algunos golpes. Uno tuvo que ser asistido, ya que sufrió una quebradura en una pierna. Bomberos del cuartel 5 y del Cuartel Central de la Policía los rescataron. Coria dijo que, según la información que maneja, ahora los trabajadores están fuera de peligro.

La obra implica un avance para que los vecinos de la zona oeste dejen de experimentar las históricas inundaciones los días de lluvia. Actualmente las tareas pasaron la avenida Funes y las cuadrillas trabajan en las inmediaciones del cruce con la calle Chubut; luego llegarán a Río Negro.

Cuando el trazado llegue a la avenida Santos Ortiz coordinarán con la Subsecretaría de Tránsito los desvíos correspondientes. “Los cortes serán informados a la población, porque cuando haya que trabajar dentro del puente no se podrá transitar sobre el mismo, especialmente si hay mucho tráfico. Se harán desvíos para trabajar con mayor seguridad”, dijo Coria.

Las tareas las desarrolla la empresa. El Municipio tiene el rol de mediador en la obra, que es financiada por Nación (Víctor Coria)

Tras el derrumbe, la empresa implementa otra metodología de trabajo para reforzar la seguridad, dijo el funcionario municipal. Se trata de un molde de prevención que simula una especie de tubería, que se sostiene por una grúa. A medida que avanzan los trabajos, avanza la estructura preventiva que, en caso de derrumbe, evitará lesiones en los obreros. “Continúan las excavaciones, estamos en un punto donde la profundidad es bastante considerable, pero unos metros más adelante empieza el desnivel del terreno, lo que implicará menos riesgo”, explicó.

Inversión nacional

“El Municipio tiene el rol de mediador, de control. Las tareas las desarrolla la empresa (Premoldeados San Luis) que es paga por Nación. Hay una ingeniera que hace de inspectora municipal y se encarga del cumplimiento de las normas, todo ello a partir de la base de que la obra se ejecuta dentro del ejido municipal. Es decir, estamos en el medio de Nación y la empresa para fiscalizar”, puntualizó Coria.

En forma previa a todas las tareas actuales, se había presentado un proyecto en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en el que se detallaba la instalación de un corredor con una longitud total de 2.700 metros. Si bien habían aprobado su construcción y los trabajos comenzaron, la gestión del exintendente Enrique Ponce los dejó inconclusos. En marzo de 2018 habían anunciado el inicio de la obra y certificaron que trabajarían con un plazo de alrededor de un año. Según ese margen, los desagües tendrían que haber sido un hecho en marzo de 2019.