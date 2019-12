Desagües de Lafinur: la Comuna dijo que el retraso fue por "interferencias"

Aseguraron que durante la obra encontraron muchas conexiones que no estaban declaradas.

La actual gestión municipal dejará la intendencia con una de las obras más importantes de la ciudad sin finalizar. Los desagües pluviales de la avenida Lafinur llevan casi nueve meses de retraso de la fecha de finalización que se estipuló cuando se inició la obra en marzo de 2018 (el plazo de ejecución era de un año). En la Comuna afirmaron que el proyecto tiene un 60 por ciento de avance y que los retrasos y contingencias fueron a causa de "interferencias" de varios servicios, algunos sin declarar, que están bajo tierra, como por ejemplo, cables de telefonía y cañerías.

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Luis, Carlos Ponce, dijo que: "Solo quedan las últimas cuadras y aproximadamente 700 metros ya terminada la zona urbana hasta empalmar y descargar todos los afluentes en el río San Luis. Es una obra muy importante y se está trabajando dentro de los parámetros normales", especificó.

Afirmó que el proyecto tiene un presupuesto extendido de 125 millones de pesos. En un principio fue de 80 millones, pero aseguró que la inflación obligó a la empresa contratada a pedir seis redeterminaciones, de las cuales se otorgaron cuatro. Las otras dos están en proceso de aprobación. Dijo que la empresa constructora Premoldeados San Luis S.A. obtiene los fondos del gobierno central por intermedio de certificaciones que surgen de las inspecciones de avance, control y calidad de la obra que realiza la Nación.

"Tenemos que romper el pavimento y también lidiar día a día con todas las 'interferencias' que son los servicios declarados o no. Ese es un tema a tener en cuenta, porque aproximadamente en este avance de obra detectamos casi un treinta por ciento de conexiones de empresas telefónicas, de gas o inclusive de algunas cañerías no identificadas que siempre representan un problema. No se sabía que estaban ahí, más allá de que se solicitó a todas las empresas que trabajan en la vía pública la ubicación de sus cañerías. Siempre hay algunas que faltan", relató Ponce.

Recordó que en la calle Belgrano tuvieron un inconveniente que los retrasó casi 20 días "porque había cinco ductos de telefónica que no eran reconocidos por ellos. Al final logramos un acuerdo con las empresas. Lo importante es que cada vez que hay un problema, se elabora una orden de servicio que está plenamente garantizada por la ley de obras públicas provincial y nacional y, por supuesto, por el contrato que tiene la Municipalidad con la empresa, donde se le informa y se la intima para que cumpla o cese el inconveniente que se ha generado en su obra".

Con respecto a la finalización de los desagües de la etapa dos

—la etapa uno son los de la avenida Sucre— informó que "fue incorporado al protocolo de traspaso de la gestión, entregado en tiempo y forma a las nuevas autoridades que se harán cargo a partir del 10 de diciembre. Es una obra que está terminando su primer pedido de ampliación de plazo el próximo 31 de diciembre. La empresa inició los trámites para solicitar una segunda prórroga".