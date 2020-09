Marianela Arce, una cara al descubierto

Cuando en la adolescencia Marianela Arce decidió volcarse a la música, muchos la señalaron por no seguir con la tradición de su padre, el histórico folclorista Luciano “Chango” Arce, ícono de la provincia que dejó como herencia su talento vocal y el clásico “De nuevo a San Luis”. Pero a Marianela no le importó lo que los demás pensaran de ella. Comenzó a incursionar en la percusión, interpretó canciones de diferentes géneros musicales y a lo largo de su vida conformó grupos de todos los estilos. En su profesión creció tanto que en la actualidad se decidió por un nuevo camino.

Sumergida en la soledad que le trajo de imprevisto la cuarentena, se enfocó en su carrera solista y sacó de la galera composiciones propias que interpelaron sus estados de ánimo, sus sentimientos y algunas situaciones especiales que vivió. Esa nueva Marianela se animó a seguir su propio proyecto y descubrió una nueva vocación ligada a la producción musical.

Con sus alumnos de canto, que cada día son más gracias a la virtualidad de las clases que dictó en los últimos meses, encontró una faceta que la animó a centrarse más en sí misma y no tanto en proyectos colectivos. La primera en experimentar el talento de Arce fue Magalí Cerrato, una de sus alumnas, a quien invitó para crear “Lo que intento”, una canción compuesta por ella, pero que tiene la frescura joven de Magalí en cada verso. El tema se encuentra disponible en YouTube.

La letra es una descripción de los cambios que vivió la artista en tiempos de confinamiento. “Tiene que ver con una nueva Marianela que se decide, que sale a la luz con la composición y que se anima a mostrar su lado más personal. Me encuentro tal cual soy. Siempre fui una intérprete o formé parte de un coro o de una banda, pero nunca me animé a soltarme en solitario y escribir lo que me pasa. Ahora es el momento”, expresó la cantante, una de las vocalistas del ensamble MamaCora.

La idea de Arce es ayudar a otros colegas menos conocidos que comienzan a incursionar en el mundo de la música y acompañarlos en la producción. También quiere prestarles sus composiciones para nuevas canciones. “No quiero dejar de aprender del trabajo colectivo porque es enriquecedor. Poder comunicarse, tener un vínculo mediante la virtualidad o en un estudio de grabación es algo que me genera placer”, agregó.

Marianela describió su camino personal por la música como una construcción de los nuevos proyectos que descubrió a sus 31 años. “Armé mi propia mirada con el paso del tiempo. Muchos me observaron y me aconsejaron escribir mis propias canciones, pero no me sentía plena para hacerlo. Ahora, al verme tan sola y sumergida en lo cotidiano decidí darle rienda suelta a la creatividad y mis ideas afloraron junto con mi personalidad de compositora”, contó la artista, y aclaró que en su música siempre intenta dejar una reflexión.

Las letras comienzan poco a poco a llenar los cuadernos de Arce y soltarse con las melodías que la autora compone. De eso se trata su nueva etapa.

“La idea es volcarlo en un disco propio lo más pronto posible. También comencé a tocar la batería, un instrumento que dejé olvidado hace un tiempo. Es momento de regresar a los viejos amores”, concluyó.