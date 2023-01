The Cabrones, este lunes por la noche en All Right

Experiencias que se suman. Marianela Arce, Natalia Ortiz y Hernán Farías forman The Cabrones, un grupo que piensa en el público y se guía por el compañerismo y la buena suerte. Foto: Nicolás Varvara

Compartir la música con amigas y amigos es uno de los motivos principales que tiene Marianela Arce a la hora de concretar proyectos. En cada banda que se embarca trata de que sea con personas de su confianza y que sientan la música de la misma forma que ella la siente.

En el verano de 2021 fue llamada por Natalia Ortiz para que se sume a The Cabrones, el grupo que conforma junto con Hernán Farías y que hoy se presentará en All Right a partir de las 23 con entrada gratis.

El compañerismo es lo que moviliza a Marianela, quien tiene experiencia en formar diferentes bandas, grupos, ensambles y proyectos colectivos donde el talento es el protagonista. En esta oportunidad, Arce decidió tocar la percusión y, según contaron sus compañeros, le agregó la sazón que le faltaba a The Cabrones.

Para agendar

Hoy a las 23

Lugar: All Right

Entrada: gratis

"Tenemos temas propios que grabamos en Casa de la Música, pero en el show de hoy interpretaremos covers para el deleite de la gente", adelantó la artista.

Marianela destacó que "el crear con otras personas es lo que te impulsa a seguir adelante. A veces lo hacés de modo solitario, pero siempre hay alguien detrás que te ayuda a seguir".

Además de la percusión, el trío sumó la pandereta y la guitarra con las que tocarán un repertorio que pasará por diferentes artistas latinoamericanos en una noche que promete alegrías, con la confianza de que el público se sienta identificado con las letras, las conozca y las cante a la par de los intérpretes.

"A veces en dúo y otras con amigos puntanos que se sumaron, siempre nos dedicamos a disfrutar desde el principio hasta el fin de cada concierto. Que se sume Marianela es una gran alegría para nosotros", expresó Natalia, la cantante del trío.

Por su parte, Marianela espera que 2023 venga cargado de canciones nuevas y mucha presencia en el escenario.

"Se lucha siempre por ocupar el lugar que nos corresponde a las músicas mujeres para el cumplimiento del cupo femenino. Estoy lista para concretar el propósito que tengo en la vida, que es tocar música, algo que me genera mucho placer y satisfacción", expresó Arce.

La artista agregó que "es un año de nuevas ideas, de seguir adelante y dejar plasmado el arte que viene desde mi interior". Marianela espera lanzar pronto sus últimas dos canciones tituladas "Como viento" y "Turbulencia", que fueron producidas por Gustavo Bordagorry y Matías Ponce de León.

