"Soy una lectora más que escritora"

―¿Cómo fue el proceso de escribir una obra de no ficción?

―Jamás imaginé que escribiría algo que no fuese ficción, no estaba en mi registro. Tampoco pensé en ello cuando empecé a tomar notas, inmediatamente comenzado el duelo. Lo hice porque era una respuesta evidente, si siempre he escrito, ¿cómo no hacerlo entonces? Tuve la ilusión de ordenar de alguna forma lo que sucedía, de darle algún sentido. Fue mucho más tarde que opté por la estructura de un libro.

―¿Le costó escribir sobre un ser querido sin caer en el dramatismo?

―El dramatismo es todo un tema en un libro sobre el duelo, lo que me hizo estar muy atenta. Sabía que de no controlarlo no escribiría nada. El tono me resultaba esencial. Cuando escribí la primera frase sentí que con ella imprimía una inflexión determinada que me permitiría continuar.

―¿Qué lugar ocupa la lectura en su trabajo como escritora?

―Primordial. De hecho, soy una lectora más que una escritora. Cuando personas jóvenes me preguntan sobre los pasos a dar para escribir siempre les respondo: lean, lean y lean. Para "El manto", aunque me envolví en muchos autores, el más importante fue Elías Canetti con "El libro contra la muerte". Mi editor me lo sugirió entre otros, recuerdo que partí a comprarlo en un día frío y triste y cuando llegué a casa y lo abrí, no pude separarme más de él.

―¿Cree que el proceso de duelo está subestimado en culturas como las nuestras?

―Cada cultura tiene su propia forma de enfrentar el duelo. Como yo pertenezco a esta parte del mundo, no puedo sino opinar de la nuestra. Acudo a Freud. El duelo es absolutamente necesario, quien lo niegue o lo silencie no hará más que infringirse un gran daño, con las posteriores consecuencias. Creo que detenerse y asumirlo, como una enfermedad, es importante.

―¿Cómo intervino la unidad familiar que describe en un momento tan doloroso como la muerte de su hermana?

―En nuestro caso fue especialmente duro, justamente por esa unidad. Éramos cinco hermanas y resultaba inconcebible dejar de serlo. Locas nosotras, ¿creeríamos que moriríamos todas juntas? Pero esa misma unidad jugó a favor al momento del dolor, había otra que sufría igual que yo y esa otra estaba ahí, a mano. Hasta el día de hoy nos consolamos, nos juntamos a hablar de la que falta, a recordar historias, a reírnos porque la Margarita era muy divertida.