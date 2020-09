COVID-19: hisoparon a vecinos del barrio Eva Perón en el operativo de "Vigilancia activa"

Al haber circulación comunitaria en la capital de San Luis, el Ministerio de Salud busca detectar los casos positivos asintomáticos entre los vecinos puntanos. Para eso desplegó el operativo "Vigilancia activa". Este martes, un grupo de profesionales se instaló en el barrio Eva Perón para tomar las muestras a las personas que se acercaron voluntariamente. El test no tiene ningún costo económico.

En el reporte del lunes, la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, informó que la importancia del testeo activo es cortar la cadena de contagios. Por eso, desde la semana pasada un equipo sanitario realiza testeos en distintos sectores del barrio. Este martes estuvieron en la esquina de Zoilo Concha y José Gregorio Calderón del barrio Eva Perón.

María Elena, una vecina de la zona, se animó a realizarse el hisopado y comentó: “Es un poco molesto, pero se puede soportar. Es bueno salir de la duda, no hay que tener miedo. En mi caso no tengo síntomas, pero me lo quise hacer por precaución”.

El titular del CAPS del barrio, Oscar Tejada, indicó que el operativo es parte del servicio de Atención Primaria de la Salud y que se realiza para ver la circulación viral en la población. “El lunes hicimos casi 100 hisopados, hoy (este martes) se estiman unos 30, depende de cómo se llega con el material”, comentó.

En el punto de encuentro, a los vecinos los esperaron siete agentes sanitarios y dos bioquímicas totalmente equipados con los trajes de protección. Alrededor de las 16:30 unas 13 personas se animaron a ser las primeras en ser hisopadas.

Con paciencia, los vecinos esperaron su turno. Foto: Nicolás Varvara.

Las muestras son remitidas al Laboratorio “Dalmiro Pérez Laborda”. Foto: Nicolás Varvara.