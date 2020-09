"La muerte de Facundo Astudillo fue violenta y por asfixia"

La médica forense Virginia Creimer manifestó, este jueves, que la muerte de Facundo Astudillo Castro fue "violenta" y por "asfixia", según los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo del joven hallado cuatro meses después de su desaparición.

"El ADN se hizo con una rapidez increíble, pero la investigación criminal en torno a los restos de Facundo tomará entre uno y dos meses", precisó la especialista que participa en la causa que investiga la desaparición y muerte de Facundo, tras haber sido convocada por la querella y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Si bien la forense precisó que "la muerte fue violenta y por asfixia", sostuvo que "lo que hay que determinar ahora es si el deceso de Facundo fue por sujeción violenta o por ahogamiento".

Creimer, en diálogo con el programa "El Exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550, aseguró que le dio "mucha bronca que se filtrara la información" de que el cuerpo encontrado en el cangrejal era de Facundo".

Por otra parte, aclaró: "los nuevos restos hallados no pueden ser de Facundo porque coinciden con piezas óseas que ya tenemos de él. Hay que ver si no estamos ante la zona de descarte de una fuerza de seguridad en su modus operandi, que es la toma de artes marciales conocida como ‘mata león’ recurrente en la policía bonaerense".

Berni se defendió

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró este jueves por la mañana que el abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, "está engañando a los argentinos" y "no tiene ningún interés en que se sepa la verdad".

"Hay un abogado inescrupuloso", señaló Berni, haciendo referencia a Aparicio. Y agregó: "Además de ir desgastándose en su credibilidad está engañando a los argentinos".

"El abogado no apeló. Si está de acuerdo con lo que dice la Justicia, no entiendo por qué dice otra cosa. Lo que menos le interesa es saber la verdad", remarcó el ministro en diálogo con Ruleta Rusa, el programa de Nancy Pazos en Rock and Pop.

"Yo no pienso ni dejo de pensar si la policía tuvo algo que ver. Lo que importa es lo que piensa la Justicia. Por eso parece inexplicable el enojo hacía mí de parte de la madre. Obviamente uno entiende el dolor que siente", manifestó.

En la víspera, Aparicio había dicho: "No caben dudas que Facundo fue desaparecido y asesinado por la policía de la provincia de Buenos Aires". Y se refirió a Berni como "bocón", "encubridor" y “un señor que es ministro de seguridad que miente en cada intervención”.

