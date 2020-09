Villa Mercedes: el Municipio clausuró dos comercios de la ciudad

El mes de septiembre empezó con operativos itinerantes de la Subsecretaría de Actividades de Ecología y Medio Ambiente Municipal en comercios, que terminaron con las clausuras preventivas de un restobar ubicado en la calle Pedernera 308 y de un depósito situado sobre 25 de Mayo 74 .

“En esta inspección de rutina nos encontramos con que en el bar no estaban cumpliendo con las condiciones higiénicas bromatológicas en el sector de la elaboración de los alimentos”, manifestó Karina Maranguello, a cargo del área.

En el negocio gastronómico también constataron desorden y falta de mantenimiento en las instalaciones, de azulejos en las mesadas, de extractores y telas mosquiteras. También tienen que pintar algunos freezers y colocar rejillas en las heladeras verticales para que haya una correcta separación de los alimentos. “Hay una puerta que es el ingreso a un baño y al vestuario de los empleados que está en muy malas condiciones, tienen que retirar algunas cosas que están en desuso y hacer un reordenamiento en el depósito con el que cuenta el local. Por ejemplo, la comida tiene que estar a 50 centímetros de distancia de la pared y hay objetos que no pueden estar en esos lugares”, detalló.

La funcionaria también aseguró que corroboraron que el restaurante que está en el microcentro tenía la habilitación vencida desde octubre del año pasado, e indicó que tuvieron que volver a colocar las fajas porque las habían retirado.

También inspeccionan los locales que son denunciados al Sistema Único de Reclamos 147.

En cuanto al otro caso, en un depósito de la zona sur de la ciudad que ya había sido alertado el 10 de agosto porque debía hacer un cambio de rubro, la Policía de Tránsito de la Comuna detectó que un camión estaba descargando mercadería. “Al acercarse a solicitar la documentación, el transporte no tenía el pase correspondiente por las cabinas sanitarias de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Además, el edificio no estaba habilitado para tal fin. Tenían el permiso para funcionar como vinoteca y no como una distribuidora, así que quedó clausurado de manera preventiva”, aclaró.

En el lugar estaban descargando productos no perecederos que debieron volver a colocar en el interior del vehículo para que pueda retornar a su lugar de origen y fue escoltado por la fuerza hacia la ZAL.

Las actas labradas son derivadas al Tribunal Municipal de Faltas, que es el que luego decide los pasos que tienen que efectuar los propietarios para poder reabrir el local o, de lo contrario, aplican las sanciones correspondientes.

Aparte de las inspecciones permanentes también las efectúan por denuncias que los ciudadanos realizan al Sistema Único de Reclamos, en el número 147, por nuevas aperturas de locales y renovaciones. “Por lo general, los bares que visitamos están siempre en regla, salvo algunos casos”, añadió.