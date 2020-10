Aseguran que el estado de los incendios en la provincia es crítico

El fuego no da tregua a los bomberos. Foto: Gentileza.

Este miércoles, el viento fue el peor enemigo del trabajo de los bomberos, quienes están afectados a varias zonas de la provincia. En los lugares en los que hoy a la mañana se había controlado el fuego, hubo reinicios debido al fuerte viento que hay en la zona de los Comechingones y El Morro.

“La situación de los incendios es crítica”, sentenció Gonzalo Pérez, bombero voluntario y secretario de la Federación Sanluiseña de Bomberos Voluntarios, quien es uno más de los efectivos que respondieron al llamado para combatir las llamas que azotan la zona noreste de la provincia. “Tenemos la orden de proteger viviendas, salvar animales en la medida que se pueda y evacuar, si es necesario, a los vecinos”, dijo el voluntario.

Pérez, quien se encuentra en la zona de combate, comentó: “Ya no somos solo los Bomberos Voluntarios, oficiales y de San Luis Solidarios los que estamos acá, sino que se sumaron los municipios con el personal de Defensa Civil”.

“El incendio sigue en El Morro, lograron salvar las viviendas y a los animales, pero sigue avanzando, afectando toda la vegetación de la zona y las tareas se han complicado con el viento”, señaló.

En Villa del Carmen, los bomberos tuvieron que evacuar varias casas rurales y la escuela donde se había armado el centro de operaciones. “Las condiciones climáticas y las ráfagas de viento no permiten el trabajo de todo el personal. Tenemos humo bajo, se tuvo que cortar algunas rutas por algunos momentos. En definitiva, la situación es bastante compleja”, aseguró Pérez.

En el transcurso de la jornada, el avión hidrante no pudo volar debido al viento. “El piloto nos comentó que cuando intentó hacer un disparo de agua en una de las zonas, se le complicó porque el viento no le permitía controlarlo, volviéndose una situación peligrosa para él. Por esa razón se tomó la determinación de que no saliera más”, dijo.

En referencia a los dos voluntarios del cuartel de El Morro que se accidentaron, Pérez comentó que fue en un momento de la tarde cuando no había visibilidad por el humo. “Los voluntarios trabajan sobre la ruta y un vehículo del Ente Control de Rutas, que nos da apoyo, no los vio y los chocó. Los dos bomberos están fuera de peligro, pero se encuentran en observación en el Hospital La Toma”.

“Estamos en una situación crítica -repitió Pérez-, la gente está preocupada por lo que están perdiendo, animales, alambrados, sin contar el daño ecológico que se produce en el medio ambiente”.

Los Bomberos Voluntarios que trabajan en los incendios corresponden a los cuarteles de Merlo, Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca, Tilisarao, Concarán, Santa Rosa, Naschel, Villa del Carmen, El Morro, San Luis capital, El Fortín, Justo Daract, Buena Esperanza, Unión, La Toma, El Trapiche, Potrero de los Funes. Además de personal San Luis Solidario, de Defensa Civil de Villa Mercedes y San Luis, Bomberos de la Policía de La Toma, del Aeropuerto del Conlara y de San Luis.