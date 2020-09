Sugieren no perder hábitos saludables por la nueva Fase 1

Ciertas poblaciones de la provincia cumplen el aislamiento social, lo que implica que las personas están en sus casas y eso, en muchos casos, puede llevar al deseo de comer algo rico. A la vez se cae en el sedentarismo y en la disminución de la actividad física. La presidenta de la Asociación de Nutricionistas de San Luis, licenciada en Nutrición (M.P. 7445) Griselda Sosa, afirma que a diferencia de la Fase 1 de marzo, ahora la comunidad tiene más experiencia para sobrellevar esta semana de cuarentena. No obstante, señala la necesidad de mantener hábitos saludables.

“Al momento del reencuentro con los pacientes luego de la primera cuarentena, dialogamos acerca de cuál había sido su conducta alimentaria en esa etapa. La mayoría manifestó características similares, en las que se podía identificar la relación que existe entre las emociones que atravesamos, la conducta alimentaria y su posterior repercusión en el estado de salud y el peso”, contó.

Al inicio de la cuarentena de marzo, en las redes sociales se podía ver gran cantidad de panes caseros y platos típicos dulces para acompañar el mate, dado que a raíz del aburrimiento las personas practicaban el arte culinario. “Actualmente atravesamos una era de colisión de dos pandemias, una crónica de obesidad que implica complicaciones futuras, con otra infecciosa aguda de COVID-19, con riesgo de complicaciones cercanas”, explicó.

La nutricionista expresó que esta vuelta a la Fase 1 tiene la ventaja de que la población ya tiene experiencia para no repetir los errores que algunos pudieron cometer adoptando hábitos que no son los mejores. “La movilización emocional que generó el encierro hizo que la mayoría comiera de más. Además, las rutinas y horarios estuvieron desdibujados, en la mayoría de los casos no se logró respetar la realización de los desayunos u otras comidas principales. Por otro lado, hubo menos movimiento, y los grandes ganadores fueron el aburrimiento, la ansiedad o la incertidumbre”, describió.

Para el movimiento podemos usar apps gratuitas que cuentan pasos diarios, clases de yoga, baile o respiración (Griselda Sosa)

En esta nueva oportunidad para mantener o incorporar los hábitos saludables, la presidenta de la Asociación de Nutricionistas propone crear ambientes seguros a la hora de seleccionar y comprar los alimentos. “Hay que intentar realizar un consumo crítico y consciente”, sugiere.

“A su vez, podemos hacer una planificación alimentaria, tener un plan del día, acomodar las rutinas con base en las cuatro comidas principales. Hay que sacarse el pijama y empezar a movernos dentro del hogar. También podemos utilizar diferentes herramientas que propone la tecnología a favor del movimiento, como aplicaciones gratuitas que cuentan pasos diarios, clases de yoga, baile o respiración”, aconseja.

Sosa recuerda que tener hábitos saludables es una forma de darles el ejemplo a los más chiquitos. “Tal vez creemos que ellos no nos escuchan siempre, pero tenemos que tener presente que nos miran todo el tiempo”, dijo.

Por último, recomendó evitar creer en dietas mágicas que dejan de lado la calidad alimenticia. “Hay que replantearnos la idea de bajar de peso con eje en la cuantía y velocidad de descenso sin mirar la calidad nutricional de la alimentación y el impacto metabólico a mediano o largo plazo que traerá aparejado. Es necesario un cambio de hábitos, consciente, sin restricciones ni prohibiciones y priorizando un estilo de vida saludable”, indicó.