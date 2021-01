Son apasionadas por los animales y crearon un "taxi" solo para mascotas

Los pasajeros de Gabriela Medina y Alejandra Torres son distintos a los de cualquier otro taxi. La mayoría tiene cuatro patas, aunque los hay también con plumas y alas. Eso sí, todos son grandes amigos de las personas. La pasión de la madre y la hija por los animales se transformó en un emprendimiento muy particular: realizan traslados de mascotas a veterinarias, peluquerías caninas o cualquier otro lugar, incluso fuera de la provincia si el dueño lo necesita.

Cuentan con habilitación municipal y un seguro que incluye a los pasajeros de 4 patas.

La iniciativa nació, en realidad, hace unos tres años, pero recién ahora tomó impulso. "La idea surgió de mi hija, que estaba en ese momento desempleada. Ella y una amiga son muy 'mascoteras' y vislumbraron el faltante que hay de medios para transportar un animal, ya que a veces los remises no los llevan o las personas no tienen movilidad. Ellas empezaron con un autito, pero después dejaron el negocio de lado y ahora lo retomamos nosotras. Está tomando fuerza porque habilitamos los vehículos y los pusimos en condiciones", contó Gabriela.

FOTOS: JUAN ANDRÉS GALLI.

Disponen de dos unidades, un coche y una furgoneta, que tienen la autorización del Municipio de Villa Mercedes, y contrataron un seguro que también incluye a los pasajeros.

"Cuando nos llama el propietario, pautamos el horario, vamos a buscar el animalito y lo cargamos. Si son gatitos los ponemos en caniles porque son más inquietos, y si son perros, van asegurados con correas. Los trasportamos al lugar que el dueño designe y puede venir una persona también con nosotros. Los esperamos o los vamos a buscar y los volvemos a llevar al domicilio", detalló.

Pero las citas médicas o estéticas no son el único motivo para solicitar el servicio. "Tuve que buscar un perrito que no podía caminar mucho y lo llevé de una casa a otra, también nos han buscado para llevarlos al río para que jueguen. Para cualquier cosa que nos llamen, estamos disponibles las veinticuatro horas", aseguró.

Además, han realizado varios viajes a otras zonas del país, sobre todo para concretar mudanzas o porque las personas que quedaron varadas por la pandemia se quisieron llevar a sus mascotas.

"Más allá de que es nuestro trabajo, tenemos el sentimiento de quien ama a los animales. Nos ha pasado que hemos tenido que salir de noche, tarde, porque perritas que están pariendo tienen dificultades. Salimos volando a la hora que sea. No es fácil porque hay algunos que son muy agresivos, que no les gusta ser tratados por alguien que no sea su dueño. Pero tenemos bozales, correas, caniles, camillas de inmovilización, todo para que ellos y nosotros estemos tranquilos", contó Alejandra.

La emprendedora sostuvo que notan cada vez más una mayor responsabilidad en el trato hacia sus potenciales "clientes". "La gente cada vez se hace más cargo de sus mascotas e incluso de los callejeros. A veces nos llaman por perros que son de la cuadra y pagan el traslado igual. Hay una mayor conciencia de que son vidas que hay que cuidar y respetar", opinó Gabriela.