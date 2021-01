La joven que acusó a Pavón de abuso dijo que aún está "en rehabilitación psiquiátrica"

"En el medio de dos habitaciones había un baño, Cristian entró detrás mío, me empujó contra el bidet y ahí se produce el hecho", aseguró la denunciante. Foto: Instagram.

Marisol Doyle, la mujer que publicó a través de sus redes sociales una denuncia por abuso sexual contra el futbolista Cristian Pavón, señaló este martes que se encuentra "en rehabilitación" tras el hecho y que no se puede "recuperar" después de lo sucedido.

"Me cuesta mucho superar todo esto, estoy en rehabilitación con psiquiatra, no me puedo recuperar. Tampoco puedo trabajar porque fue un calvario para mí", manifestó Doyle, quien contó detalles de lo ocurrido.

En diálogo con el programa Nosotros a la Mañana que se emite por El Trece, la mujer contó que mantuvo una relación con Rodrigo Pavón, uno de los hermanos del jugador, previo a la fiesta en la cual habría sucedido el abuso y que fue hace un año en la localidad cordobesa de Valle de Anisacate, de donde es oriundo el futbolista de Boca.

"Cristian no estaba al tanto de esa relación, a él lo conocía de la tele, del fútbol porque soy fanática de Boca, pero en persona lo conocí ese día. El único hermano que estaba en la fiesta era Federico", relató.

Y continuó: "Fui invitada por un amigo de Cristian a la fiesta. Ese mismo día conozco a dos chicas que fueron conmigo y como era una fiesta de bienvenida a un jugador conocido creía que era algo tranqui, pero cuando entré me encontré con algo diferente. Empecé a observar y no conocía a nadie, sólo a ese íntimo amigo de Cristian".

"Veía chicas que eran acosadas en el sentido que las manoseaban, algunas con consentimiento y otras no, pero las chicas no estaban en un estado coherente. Después había habitaciones donde algunos tenían relaciones, había personas que custodiaban la puerta cuando Cristian entraba a una habitación. Me sorprende cómo una persona puede tener tantas relaciones en una sola noche", aseveró.

Además indicó que "se veía mucho alcohol y algunos chicos consumían droga", pero aclaró que no vio a Pavón consumir, mientras que manifestó que uno de los presentes le convidó un cigarrillo de marihuana.

"Cuando me dan el porro me empecé a sentir mareada, le pregunto a Cristian donde quedaba el baño y me señala la puerta donde yo veía que entraban las chicas a las habitaciones", dijo.

En ese sentido, añadió: "En el medio de dos habitaciones había un baño, Cristian entró detrás mío, me empujó contra el bidet y ahí se produce el hecho. Yo le decía que parara que no siguiera. No gritaba porque estaba como mareada".

La mujer comentó que previo al episodio ocurrido en el baño el futbolista la "hostigó", tras lo cual "forcejeó" para darle un beso: "Corrí la cara y se me salió el arito de la nariz".

Doyle agradeció a Fernando Burlando, quien la representa desde marzo del 2020, mientras que, tras conocerse el hecho el pasado fin de semana, abogados del delantero aseguraron que es "totalmente falsa" la denuncia que hizo la mujer contra él.

