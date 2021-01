Un gran mural en Fraga para homenajear a Diego Maradona

El artista y profesor Nicolás Celada realizó un mural en Fraga homenajeando al máximo ídolo deportivo que tuvo Argentina, Diego Armando Maradona. La obra forma parte de los primeros trabajos artísticos que se realizaron en el interior de la provincia recordando al mejor jugador de fútbol de la historia.

Celada tiene 28 años, es hincha de Boca Juniors y por cuestiones de edad no lo vio al “Diez” convertir los dos goles a los ingleses, ni levantar la Copa Mundial cuando la Selección Argentina se consagró campeona en México '86 al derrotar a Alemania Federal por 3 a 2.

El artista conoció toda la magia futbolística de Maradona a través de su abuelo y padre que le contaban anécdotas e historias de quien ya es una leyenda. También esa fascinación de la que él se contagió la confirmó al ver los viejos videos de Diego con sus jugadas y goles.

La idea de realizar un mural surgió cuando falleció el “Diez”, el 25 de noviembre del año pasado, y Celada vio que su padre estaba muy angustiado y conmovido por su repentina muerte, al igual que la mayoría de los argentinos.

“Por todo lo sucedido decidí que podía pintar un mural como homenaje y comencé a hacer distintos diseños para ver cuál podíamos plasmar en una pared. Cuando muchos vecinos se enteraron, comenzaron a alentarme para que lo hiciera”, recordó.

Desde el primer momento que empecé a blanquear la pared, la gente se alegraba y me animaba con la obra

La iniciativa se la presentó a la jefa comunal de la localidad, Antonella Gil, quien aprobó el trabajo y le ayudó con los materiales para poder pintar su obra. “Le llevé los distintos bosquejos a la intendenta para que eligiera los que más le gustaban para concretarlo”, señaló.

El 22 de diciembre comenzó con la obra y luego de tres semanas culminó con el trabajo, que se efectuó en una pared de la calle 25 de Mayo, entre María del Carmen del Bosco y Mitre. El mural tiene una altura de 2,5 metros por 4,5 de ancho.

“Desde el primer momento que empecé a blanquear la pared, la gente pasaba, se alegraba y me animaba con la obra. Ese aliento me daba un impulso para hacerlo con más ganas. El trabajo original lo iba modificando sobre la marcha. Como había diseñado varios bosquejos, los fui combinando. Me demoré varios días porque a veces la lluvia no me dejaba trabajar”, detalló.

En la imagen pintada se puede apreciar la frase: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”. “El mensaje principal del mural es remarcar que todos cometemos errores, pero eso no tiene que ser un impedimento para seguir adelante. Fraga es un pueblo muy futbolero, quise destacar el aspecto profesional de Maradona y hacer hincapié en cómo logró una brillante carrera futbolística sin meterme en su vida personal. Me enfoqué en lo deportivo”, precisó.

El artista adelantó que próximamente realizará más murales sobre el mejor jugador de la historia, ya que tiene la aprobación de la intendenta. “Está previsto que siga pintando murales relacionados a mi ídolo. La idea es hacer algo que llegue emocionalmente a la población de Fraga”, dijo y agregó que “si recibo propuestas para hacerlos en otras ciudades, los haría encantado”.

A la intendenta Gil le encantó la iniciativa de Celada de plasmar en un mural a Maradona. “Estuvo muy buena la idea que me propuso a modo de homenaje de este gran deportista. Nosotros pertenecemos a la generación que no lo vimos jugar ni ganar el Mundial. Solo conocimos su última etapa”, aclaró la jefa comunal.

“Nos juntamos con Nicolás para ver cuál diseño podía realizar y solo le dije que quedara bonito”, bromeó y agregó que “cuando lo vi terminado me emocioné mucho porque quedó muy lindo. Además me encantó el video que hizo en donde se aprecia cómo fue realizando el mural”.