Desde la pasión, con otro color

Cuando brindamos en el inicio de 2020, cada una de quienes integramos este Tinta Violeta tenía sueños individuales. A algunos de ellos los arrasó la pandemia, apenas pasados 80 días de un año atípico. Pero hubo otros, colectivos, de sangre, de violetas, que se nos cumplieron.

El año pasado desterramos de nuestras páginas una tradición y por eso hoy el "primer bebé del año" ya no es noticia. Unos días después decidimos que las "reinas de bellezas" y los festivales que las promovían tampoco tendrían lugar en el papel ni en nuestra web. Tomábamos decisiones, abríamos camino y recibíamos quejas de una parte de la sociedad a la que le cuesta romper con las estructuras.

En marzo, el 8, ese mismo violeta que hoy es esta sección presentó las cifras de los femicidios que nos entristecieron y fue una edición especial hecha por las compañeras y compañeros de El Diario de la República. Ese día inauguramos la Mesa de Género de la que estamos orgullosas, pero es fundamentalmente nuestro espacio de mayor aprendizaje.

Cuando nos estábamos acomodando y teníamos montones de lugares por donde caminar, la cuarentena nos frenó. Pero no nos detuvo, solamente nos golpeó, como al mundo entero. Semana tras semana presentamos temas varios, algunos que generaron polémica y otros que nos trajeron grandes satisfacciones. Cada vez que entrevistamos y contamos de nuestro Tinta, las compañeras del país nos auguran éxitos por este sitio de género, una ventaja que lamentablemente no en todos los medios es posible. Porque nuestro sello no es una sola mirada, como el de la editora de género, sino que somos varias vistas y empezamos por mirarnos nosotras, por sugerir y cuestionar nuestros propios enfoques.

Para hacer Tinta Violeta nos sentamos a esta mesa mujeres de diferentes secciones de El Diario que dejamos muchas veces de lado nuestros roles principales para dedicarle horas a un periodismo feminista que aprendemos, de aciertos y errores, con muchas ganas. Quitamos tiempo a hijas e hijos, nos robamos horas de sueño y nos exigimos. Pero nos gusta escribir esta parte de la historia, con este color.

En este 2021 vamos a soñar de nuevo porque hay derechos conquistados en el 2020 que nos hicieron felices y que nos animan a más. Puertas adentro de la Redacción hay deconstrucción que continuar y tenemos colegas que nos acompañan. El periodismo ha cambiado y nos encanta ser parte de él. Las periodistas de esta Mesa y de este Tinta, cada día más convencidas.