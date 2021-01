La Liga Argentina Femenina de vóley comienza en febrero en Boca y Vélez

La Liga Argentina Femenina (LAF) de vóleibol 2021 se iniciará el próximo 6 de febrero, con cuatro partidos de la zona 1 en las canchas de Boca y Vélez, mientras que la segunda burbuja de la zona 2 tendrá sede en La Plata y comenzará el 17 de febrero.

Boca y Vélez, sedes de la zona 1, competirán en el grupo con River Plate, Ferro, CEF 5 de La Rioja, Rowing de Paraná, Mupol y Náutico de Rosario.

En la zona 2, que tendrá como escenarios a los estadios de Estudiantes, Gimnasia y Banco de La Plata, participarán -además de los 3 equipos locales platenses- Tucumán de Gimnasia, San Lorenzo, Atenas de Córdoba, Douglas Haig y Club Argentina Andalgalá (el combinado del seleccionado de Las Panteritas con el club catamarqueño).

Los partidos inaugurales de la Liga serán el sábado 6 de febrero desde las 18.30: Rowing vs. Mupol (en Boca) y River vs. Ferro (en Vélez). El mismo día, a las 21, Boca recibirá a CEF 5 de La Rioja en la Bombonerita y Vélez a Náutico de Rosario en el estadio Ana Petracca del club de Liniers.

En la otra zona, la primer día de competencia está programado para el miércoles 17 de febrero con los siguientes partidos: San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia y Banco Provincia vs. Club Argentina Andalgalá (a las 18.30 y 21, en Banco Provincia de La Plata); Gimnasia LP vs. Douglas High y Estudiantes vs. Atenas (a las 18.30 y 21 horas, en la cancha de Estudiantes de La Plata).

En esta ronda inicial de la LAF, organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), los equipos fueron divididos en 2 zonas de 8 equipos y cada burbuja contará con 7 fechas a lo largo de 9 días, con 2 días de descanso para los clubes.

Después de esta primera instancia se definirán las nuevas zonas para la segunda ronda de cuatro cuadrangulares en marzo próximo.

Télam / AFA