San Luis: robaron equipos a un reciente ganador del Martin Fierro Federal

Esta vez los flashes de las cámaras apuntaban al equipo de producción del programa “Arqa”, reciente ganador de un premio Martín Fierro Federal el fin de semana pasado, pero lamentablemente la realidad social les apagó las luces de golpe. El martes por la noche, el productor del ciclo, Eric Weigel sufrió el robo de los equipos audiovisuales y de técnica en su casa.

“Entraron de noche a robar en mi casa, se llevaron el equipamiento de la productora”, explicó el productor audiovisual Eric Weigel, que vive en el barrio San Cayetano, quien radicó la denuncia en la Comisaría 2ª y cree que entraron por una ventana trasera.

El martes, Weigel estuvo abocado a entrevistas en radio y Canal 13, después fue a cenar a Potrero de los Funes y esa noche no durmió en su casa. “Al volver a la mañana siguiente, me encontré con la novedad”, dijo el técnico, y dio cuenta de lo que se llevaron: 3 corbateros inalámbricos Sennheiser G3, 1 grabadora Zomm H6, 1 sintetizador Korg X5 D y 1 PC de escritorio I7.

“Al principio no me llamó la atención porque me había ido de viaje y estuvo todo revuelto, un poco desordenado, pero cuando no vi el sintetizador empecé a buscar”, recordó Weigel y aclaró que hace pocos días estuvo de vacaciones y antes de irse escondió varios elementos en el placard. “La ‘mochila de audio’ estaba armada para salir a trabajar, por eso se llevaron todo. Tenía un equipo de audio para entrevistas que se perdió”, lamentó el productor. “Estoy esperanzado que aparezcan”, agregó.

A la vez, consciente de la llegada de ciertos productos robados a otras manos, Weigel da por perdidos algunos. “Sé que la computadora y el sintetizador pueden no aparecer, pero no así el resto de los equipos, porque no son artículos que se puedan comprar porque sí, son productos para trabajar de esto”, precisó el productor televisivo, y agregó que había audios para un programa que estaban produciendo.

“No puedo dejar de trabajar, ahora me van a prestar equipos para continuar, no pierdo el ánimo para seguir trabajando”, concluyó con una sonrisa Weigel.

Cualquier información, comunicarse al 2664251983 o dirigirse a la dependencia policial cercana a su barrio.

AFA