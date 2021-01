Sanyo se pone a punto para una temporada que lo ilusiona

Cada año, San Luis es el destino fijo para Daniel “Sanyo” Gutiérrez (36 años) en el verano del Hemisferio Sur. Pero eso que era habitual para él no pudo ser posible en 2020. “Extrañé muchísimo. El año pasado no vine a Argentina porque nació mi hijo en enero. Primera vez que no estaba para las Fiestas acá, ya que mi mujer estaba embarazada. Teníamos fecha para el 27 de enero y nació el 10 de enero”. Habla de su hijo y una sonrisa se dibuja en su cara. Y continúa: “Luego pasó esto de la pandemia. Fue un año difícil. Pero lo importante es que la familia y los amigos están sanos”.

Volvemos a 2021. Sanyo está en su tierra disfrutando de su familia. Eso sí, no deja de entrenar. Sabe que se viene una temporada llena de desafíos. Por primera vez en su extensa carrera deportiva jugará nada más y nada menos que con una leyenda del pádel: Fernando Belasteguín (41 años).

Tras una rutina de ejercicios físicos en el gimnasio, el palista puntano, actual N° 4 del World Padel Tour, habló con El Diario.

—¿Cómo se dio la chance de poder unir fuerzas con Bela?

—Vemos el pádel muy parecido. Todos los años hablábamos, pero como amigos, compañeros, rivales. No para jugar. El año anterior, él no estaba bien de la pierna y no podía jugar de revés. Con el parate por la pandemia hizo una gran rehabilitación, me dijo que volvía a jugar de revés, y me llamó en agosto o septiembre. Lo pensé y sentí que es algo que debía darse. En algún momento debíamos jugar juntos. Tengo mucha ilusión.

—¿Sentís que es un desafío?

—Él siente que puede seguir peleando por el N° 1 y cree que debe hacerlo conmigo. Esas fueron sus palabras. Confía en mí. Espero no defraudarlo y ayudarlo en lo que pueda. Yo también confío en él. Es un “tocado con la varita” en este deporte. Entiende este juego como pocos. Creo que ambos jugaremos muy sueltos.

—¿Cómo trabajarán?

—Él vive en Barcelona y yo en Valladolid. Tenemos avión directo y trabajaremos dos o tres días juntos a la semana. Hay un patrocinador que nos da el alojamiento en hotel así que viajaremos una semana a cada ciudad, hasta que empiecen los torneos. Todavía no hay un calendario. Creemos que el Circuito (WPT) arrancará el 22 de marzo en Marbella. Cada uno tiene su entrenador: Bela trabaja con Miguel Sciorilli, y yo con Claudio Gilardoni. Ya nos hemos reunido los cuatro. La clave está en que haya mucha comunicación entre los entrenadores, y ya vienen hablando desde hace dos meses.

—¿Qué balance hacés del año junto a Franco Stupaczuk?

—Fuimos irregulares. Creo que nunca jugamos bien. Tuvimos dos o tres finales seguidas, logramos un título, pero ganábamos sufriendo. Podíamos haber perdido cualquier partido. No era un juego fluido, no había una táctica clara ni un esquema. De repente teníamos doscientos fallos en un partido y al siguiente no errábamos una. Metíamos un día de muchos winners, y al siguiente ninguno. Fuimos muy inestables.

—¿Por qué no funcionó?

—Franco es un jugador joven, con un buen despliegue físico, pero tiene mucho para aprender a nivel táctico y técnico. Yo soy un veterano en el circuito y vengo con mis mañas, con mi estilo muy marcado, y no pudimos encajar. Él juega un pádel más moderno, yo un pádel que sería un mix entre lo antiguo y lo moderno, mezclando la potencia de 2020 con mucha táctica del pádel de los noventa. La gente decía que no había feeling, y yo me volvía loco cuando escuchaba eso. ¿Cómo no va haber feeling? Estábamos todo el día juntos, compartíamos muchos momentos, nos llevábamos muy bien adentro y afuera de la cancha. No era una cuestión de feeling, era que no encajábamos en el juego.

—Lebrón y Galán, ¿fueron tan superiores al resto?

—Sí, porque fue la pareja más equilibrada. El resto de las duplas estaban descompensadas. Además ocurrió algo clave: tras el parate, jugamos todos los torneos en Madrid, en donde hacen 40 grados, sin aire, a la pelota le pegabas de atrás de la línea y la traías. Era la cancha perfecta para ellos. De todas maneras, insisto en que fueron los mejores porque después fuimos a otras ciudades y siguieron ganando; pero con tres títulos al hilo por supuesto que la confianza que tenían no era la misma a la del resto.

—Y este año, con todos los cambios de parejas que hubo, ¿qué panorama ves?

—Creo que las cuatro primeras duplas están un escalón por encima del resto. Por puntos, arrancarán Galán-Lebrón con el 1, Sanyo-Bela con el 2, Lima-Tapia con el 3 y Navarro y Di Nenno con el 4. Pero no puedo dejar afuera a Tello– Chingotto, que también pelearán por el 1. Después hay que ver quién se acomoda mejor.

—¿Qué es lo que te mantiene motivado?

—Yo quiero seguir siendo competitivo. He dado un salto más en nutrición, volví a trabajar con mi psicólogo de toda la vida, estoy en cada detalle para intentar estar lo máximo que pueda en la elite. Todo lo que pierdo a nivel físico voy emparejándolo desde lo técnico. Sé que cada día correré menos, entonces debo aumentar y poner al límite mis golpes.

—¿Cómo ves este crecimiento del pádel en los últimos tiempos?

—El pádel dio un salto grande. Antes daba saltitos. Hoy hay mucha gente que juega al pádel. Por ejemplo, yo antes venía, iba a un club de pádel, la gente me conocía y yo a ellos. Ahora, no solo que me conoce mucha más gente en la calle, sino que cuando entro a un club no conozco a la mayoría. Eso significa que creció la cantidad de jugadores que hay. En Europa también pasa lo mismo. Estamos a muy poco de dar un salto importante en el deporte.