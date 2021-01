En las noches, Potrero de los Funes se llena de visitantes

Las noches de Potrero de los Funes son un atractivo muy elegido por turistas locales y de otras provincias, en su mayoría de Buenos Aires y Mendoza. Los artesanos y los trabajadores del rubro gastronómico notan gran movimiento y las ventas están en alza. En muchos bares y restaurantes se debe hacer fila para conseguir una mesa. También se producen filas de vehículos en el acceso a la localidad y en el circuito, por la notable afluencia de visitantes.

La magia de San Luis también se aprecia en Potrero de los Funes. La noche de la localidad del circuito en las últimas semanas se inundó de turistas. Artesanías, gastronomía y shows son los atractivos que más visitas tienen.

"No conocíamos la parte de los artesanos y decidimos venir a dar una vuelta. El Potrero cada vez está más bello. Notamos bastante gente, mucha concurrencia y donde vayas se ve que se cumplen las medidas por la pandemia. Yo soy personal de salud y veo que exigen un poco la conducta", expresó José Chavero, un villamercedino que viajó con su esposa, Patricia Alba.

Para ir a comer es recomendable tener una reserva o ir temprano, dado que cerca de las diez de la noche la mayoría de los bares y restaurantes ya no tiene mesas disponibles.

"Hubo noches que algunas personas no pudieron entrar por la capacidad del lugar. A la gente le gusta salir tarde, entonces el que viene temprano siempre está más cómodo", contó Julio Fagés, el barman de uno de los bares del pasaje Los Almendros. A su vez, mencionó que el emprendimiento en el que trabaja abrió a mediados de diciembre apostando a la temporada de verano.

"Se ve mucho movimiento todos los días, pero los martes y miércoles está un poco más tranquilo. Los últimos días de diciembre venía más gente de San Luis, pero ahora hay muchos turistas de Mendoza y de Buenos Aires, es variadito", expresó.

Claudia Saluzzo es una de las artesanas que trabajan en la feria del Acceso 9. Ella es de Río Cuarto y viaja vendiendo sus productos de cuero. El año pasado vino a conocer Potrero y le gustó cómo la trataron, se enamoró de la localidad y decidió volver.

"El año pasado vine por primera vez, traje la carpa, la mercadería y vendí todo, al sexto día no tenía nada, así que me fui. Este año vine equipada para vender mucho y poder comprar mi auto. Decidí quedarme más días, alquilé una casa, traje mi taller, así que estoy re cómoda", contó. Además, Claudia aseguró que durante toda la semana vende como si fuera sábado o domingo, no nota la diferencia porque todos los días vende bien por el gran flujo de gente que visita la zona.

Según el intendente de la localidad, Daniel Orlando, en promedio entre diciembre y lo que va de enero, la ocupación de alojamientos ronda el 85%.

Otra de las artesanas del Acceso 9, Carina Molina, quien vende tejidos, señaló que a partir del mediodía ya se empieza a notar el movimiento de gente y las ventas están aumentando.

Lilia de Lisio e Ignacio Lombardo recorren Potrero desde hace años. Vinieron de Buenos Aires y van a quedarse dos meses, dado que su hijo vive en la ciudad del circuito. Ellos opinan que la localidad tiene paisajes hermosos pero sienten que la Municipalidad podría realizar mejoras.

"Venimos a San Luis porque nos encanta, pero Potrero podría estar un poco mejor. Hace cinco años estaba mucho mejor en limpieza y mantenimiento de las calles, por ejemplo. Hay cosas lindas, las playitas, el Parque Nativo, el Hotel Potrero de los Funes, eso es muy lindo, pero en el barrio la Municipalidad no hace mucho", comentó Lilia.

La artesana Claudia Saluzzo tiene el hábito de sondear el lugar de procedencia de los visitantes: "Esta semana entraron muchos turistas, yo les pregunto de dónde vienen y hay muchos de Villa Mercedes, San Juan, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, de La Rioja y Chaco. La semana pasada había bastantes personas locales y los domingos vienen todos de San Luis", indicó.