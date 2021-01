Con mucha ansiedad, Laura Aguilera busca sus orígenes

Laura Aguilera es una mujer de 48 años que, tras superar dudas e incertidumbre, decidió buscar sus orígenes. Dice estar muy ansiosa pero a su vez con mucho temor, porque no tiene demasiados datos que la puedan orientar. Nacida el 17 de julio de 1972 en la Clínica del Sur, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, a los cinco días de vida sus padres adoptivos viajaron a buscarla con la ayuda de una partera de apellido Sotelo.

Lauro Aguilera y María Azucena Magallanes eran mercedinos. El matrimonio deseaba concebir un hijo, pero no podían engendrar. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de convertirse en papás del corazón y criar y educar a Laura dándole un apellido, una casa, estudios y toda una vida en la ciudad de la Calle Angosta.

"Ellos me dieron lo que tenían y más, fueron muy buenas personas que ya fallecieron y nunca me hablaron de quién es mi mamá biológica", contó la mujer. Recordó que cuando era pequeña e iba a la escuela primaria, sus compañeros la molestaban y le decían que era adoptada. "Llegué a mi casa, le pregunté a mi mamá si era cierto y me dijo que no; lógicamente le creí. Pero a mis 28 años me enteré de la verdad, mi papá ya había fallecido, solo la tenía a ella para que me contara todo, pero únicamente reconoció que me adoptaron de bebé y no me quiso decir más nada", dijo apenada. Y continuó: "En un principio me cayó muy mal, me enojé mucho con todos porque sentí que fui engañada toda mi vida, rompí fotos de mi infancia, fue un proceso muy duro para mí. Pero después, con el correr de los días, fui intentando entender lo que había pasado y en ese momento decidí no hacer nada, dejar todo como estaba. Hace unos tres años más o menos empecé a sentir esa necesidad de saber de dónde vengo, quién soy y quiénes son mis padres biológicos", recordó Aguilera.

La poca información que tiene se la contó una de sus tías, hermana de María, quien le confesó que su progenitora era una persona muy joven y que al darla firmó un papel en que se comprometía a que en un futuro no tenía derecho a reclamar nada.

La familia. Los hijos y nietos la ayudan e incentivan en su búsqueda. Foto: Juan Andrés Galli.

"Pienso que debe estar viva, si era tan chica cuando yo nací, puede que todavía la pueda conocer", contó con entusiasmo.

Laura tiene cinco hijos y cinco nietos. Hace poco tiempo, por razones de salud de uno de ellos, tuvo que viajar a su ciudad natal para un tratamiento médico del menor y fue justo al mismo sanatorio donde ella nació. "Tuve la intención de preguntar ahí si había algún papel de esa época, si sabían algo, pero no me animé. Cuando caminaba por esa zona me preguntaba si estaba pasando por algún lugar donde haya algún familiar o incluso si alguna de esas personas a las que me crucé era alguna de mi familia", reveló.

La mujer cuenta con el apoyo y la contención de toda su familia, que la incentivó a que publique, hace dos meses, en grupos en las redes sociales para conseguir alguna información. Uno se llama "Dónde estás" y el otro, "Gente que busca gente", pero solo ha recibido palabras de aliento en su búsqueda y ningún dato que la lleve a donde están sus lazos sanguíneos.

"Yo no soy quién para juzgar, creo que tuvo sus razones para darme en adopción y le agradezco estar acá. Tengo una familia hermosa y me gustaría que nos conozcamos, quisiera saber si tengo algún hermano, abuelos, primos, todo", sostuvo con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa.

Su acta de nacimiento dice que nació en Villa Mercedes y que es hija de Lauro y María. "La fecha de nacimiento está bien. Todo esto me tiene tan alterada y ansiosa que duermo 45 minutos por noche. Imagino el momento en que suene mi teléfono (2657-544466) y me digan lo que espero", finalizó emocionada.