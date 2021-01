El Instituto de Idiomas abre sus inscripciones

Para aquellos que el año pasado se quedaron con las ganas de estudiar una segunda lengua, el Instituto de Idiomas (IDI), perteneciente a la Universidad de La Punta (ULP), abre las inscripciones el lunes 1° de febrero para sus cursos presenciales para niños y adultos. Para anotarse hay que ingresar a la página www.institutodeidiomas.ulp.edu.ar. Actualmente ofrecen 14 idiomas.

La directora del instituto, Silvia Maraczuk, comentó que abren todos los niveles desde el primero hasta el octavo. Aquellos que tengan conocimientos previos podrán rendir un examen nivelador. Resaltó que toda la información la encontrarán en la web del IDI.

Además, precisó que las clases comienzan en marzo y que el primer cuatrimestre será bajo la modalidad online, ya que por la pandemia todavía no está autorizada la vuelta a las aulas, por lo que las actividades serán mediante Classroom.

En relación con el año pasado, tanto la inscripción como la cuota aumentaron 100 pesos. La primera tiene un valor de 350 pesos y la segunda sale 500 pesos. La documentación que solicitan es una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, y los menores además tienen que adjuntar una copia del DNI de su tutor. Todo se debe enviar al correo electrónico que el IDI proporciona en su página.

Primera cuota

El IDI ofrece 14 lenguas extranjeras. Al momento de anotarse se debe pagar la matrícula de 350 pesos y la cuota por mes es de $500. Hay tiempo de abonar esta última hasta el 15 de febrero.

La directora aclaró que al momento de anotarse deberán pagar la matrícula y hasta el 15 de febrero tendrán tiempo de abonar el primer mes de cursada. “Si al día 16 no está efectuado el pago automáticamente se da de baja y no se devuelve el dinero de la inscripción. Tenemos que asegurarnos de que vayan a estudiar, ya que muchos se anotan y después no van, por lo que quedan muchos afuera. Siempre hay una lista grande de espera”, resaltó.

Actualmente el IDI ofrece 14 lenguas entre las que figuran: alemán, árabe, hebreo, Braille, francés, inglés, italiano, japonés, lengua de señas, portugués, ruso, chino, coreano, ucraniano y latín. Las clases son cuatrimestrales y son ocho niveles los que se deben cursar. Tienen dos parciales y un final que se rinden tanto oral como escrito. La lengua elegida por la mayoría es el inglés, le siguen italiano, lengua de señas, francés y alemán.

Este año los niños y adolescentes, además de estudiar inglés, podrán acceder a otros idiomas como lengua de señas, alemán, chino, francés y portugués. Pueden asistir desde los 8 años y hasta los 15, a partir de los 16 cursan con los adultos. El costo de la cuota es de 450 pesos.

El instituto cuenta con nueve sedes repartidas en distintas poblaciones de la provincia: San Luis, Juana Koslay, La Punta, Villa Mercedes, Justo Daract, Merlo, Santa Rosa del Conlara, Tilisarao y Concarán.