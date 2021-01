Una jornada trascendente en la memoria colectiva

Un día particular en la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas fue el último martes 29 de diciembre de 2020. Con hechos trascendentes en lo sanitario y en lo político, pero con muy fuerte influencia en la vida de cada ciudadano y ciudadana.

En la República Argentina comenzó la vacunación contra el coronavirus. Se vacunó en todo el territorio nacional. Con una logística previamente planificada, con decisiones estratégicas y tácticas ya previstas, empezó la operación concreta de hacer llegar la vacuna a los habitantes de cada provincia. En general, se priorizó al personal de salud para comenzar los operativos, pero en cada región se pensaron pautas específicas para establecer formas y prioridades. En San Luis, en cuarenta y ocho horas se cumplieron los pasos previstos y se aplicaron todas las dosis que habían ingresado al territorio provincial el domingo anterior. Se cumplieron los pasos estipulados y no se registraron dificultades ni contratiempos dignos de mención. Un muy buen inicio. Con los matices lógicos, esta situación se repitió en todo el país.

No dejan de llamar la atención los permanentes reparos que se escuchan desde distintos sectores respecto de la vacunación. Esta conducta no reconoce demasiados antecedentes. Llama la atención que personas instruidas y formadas en distintas especialidades repitan, con tanto énfasis, una variedad de sentencias que no encuentran demasiado fundamento. Vale la pena entonces recurrir a algunos datos objetivos. Que el mundo entero necesita salir, cuanto antes, de esta crisis sanitaria es verdad. Que existe mucha premura por comenzar a esparcir estas vacunas en el mundo entero es un dato cierto e irrefutable. Que no se han cumplido estrictamente todas las etapas y todos los pasos habituales, también es cierto. Es sabido que hay una guerra comercial que tiñe todo el panorama y que intenta el privilegio de ciertos intereses económicos por sobre cualquier otro objetivo. Tan cierto como que las más altas autoridades del país, en lo sanitario y en lo político, promueven y avalan el procedimiento y se hacen cargo absolutamente de toda la responsabilidad en este sentido. Tan cierto como que Rusia es una potencia en la materia y forma parte de las naciones más encumbradas de la tierra en la carrera científica. Tan cierto como que, en otros tiempos, los ciudadanos concurrían a vacunarse sin generar tanto debate acerca del descubridor de cada vacuna o de todo el andamiaje que existía detrás de este formidable mecanismo preventivo que permitió eliminar de la superficie de la tierra tantos males. Los terrones de azúcar con las gotitas o la inyección en los brazos eran recibidos como una bendición por una población ávida de salud y de vida. Porque de eso se trata: de la salud y de la vida. Por eso algunas especulaciones resultan muy difíciles de comprender. No parecen tener un perfil demasiado constructivo ni estar aportando al bienestar de una población francamente preocupada.

El mismo día mencionado, el Senado de la Nación trató el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Iniciativa del Poder Ejecutivo nacional que finalmente resultó aprobada luego de varias horas de debate. Resulta muy saludable que la sociedad argentina haya podido dirimir esta cuestión tan profunda dentro de los mecanismos previstos por la Constitución y las leyes. Si bien está claro que las opiniones estaban absolutamente divididas y que resultaba muy difícil generar consensos, se llegó a un final razonable. No se puede desconocer que hubo episodios desagradables, que hubo protagonistas que recibieron presiones fuera del marco de lo conveniente; pero en general y pese a cierta virulencia en el debate, se respetaron los procedimientos y se encaminaron los criterios. Hay quienes pretenden trasladar lo resuelto a la Justicia, y están haciendo uso de sus derechos. No será lo deseable, pero no escapa del marco institucional reconocido. Esta sanción no deja de ser un avance, no deja de demostrar cierto crecimiento democrático. Es un rasgo de madurez. Tardó, pero lo cierto es que es ley.