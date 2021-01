Anses interviene para determinar quién puede comprar dólar ahorro

El principal requisito para acceder a la compra de los 200 dólares, permitidos por el gobierno nacional para ahorrar, es no percibir ningún beneficio que administre la Agencia Nacional de Seguridad Social. Tal es así que las personas físicas que en los últimos seis meses hayan percibido alguna de las asignaciones que paga el organismo —ya sea Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)—, los monotributistas que hayan tomado préstamos a tasa cero y quienes tengan créditos UVA congelados están excluidos de la posibilidad de adquirir divisa para atesorar.

“Venía comprando algunos dólares por home banking y desde octubre no pude hacerlo más porque la empresa para la que trabajo estuvo en el programa ATP”, precisó Roberto Zabaleta, un empleado de una firma sanluiseña que se vio impedido de comprar “dólar ahorro”.

Los bancos deben realizar un entrecruzamiento de datos (DNI y CUIT) del comprador con el organismo previsional y esperar la Denegación de Certificación Negativa, que indica que el interesado no ha percibido beneficios previsionales. Acorde con la comunicación "A" 7.105 del BCRA, la Anses informa que, en la dirección web de consulta (https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/), “las distintas entidades bancarias, como así cualquier persona física o jurídica, pueden consultar si es beneficiario de un plan social”.

Además, el organismo indica que la base de datos está permanentemente actualizada "a los fines de garantizar de una manera precisa el servicio". Se estima que el trámite web se completa cuando el sistema arroja la información entre los 30 y los 45 segundos de iniciada la consulta.

Otro impedimento para adquirir moneda estadounidense para ahorro aplica para los titulares de tarjetas de crédito cuyo saldo haya sido refinanciado automáticamente. “Me sorprendí al no poder comprar dólares. No sabía del impedimento por la refinanciación de la tarjeta, además como fue automática no tuve la posibilidad de evitar que lo hagan”, dijo Edith Merlo, una docente sanluiseña. Y continuó: “Tuve que hacer el trámite en el banco para cancelar la refinanciación y a la semana siguiente pude comprar los U$S 200”.

Ante las restricciones para la compra de la divisa norteamericana y por rumores en torno a los depósitos, algunos ahorristas temieron por la seguridad de sus caudales. Pero al acudir al banco y solicitar el retiro de dólares de sus cuentas la respuesta fue positiva: “El lunes fui a un banco importante de San Luis y no tuve problemas, pude retirar algunos dólares de mi caja de ahorro sin problemas”, le dijo Alfredo Leal a El Diario.