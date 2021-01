"Shakira", una perra que quedó sola y la adoptó una familia mercedina

"Shakira" es una perra de diez años aproximadamente, es mestiza, de tamaño chico y toda su vida residió en la ciudad de La Punta con su dueña Nahir, una mujer mayor que falleció hace tres meses, y con Leonela, la cuidadora de la abuela. Fue adoptada por una vecina, pero la tenía atada en su patio en el sol y ella, por la tristeza, no quería comer. Una proteccionista la rescató y la ofreció en adopción a través de las redes sociales. Allí, Andrea Vela, junto a su pareja y la hija de ella, no dudaron un segundo en recibirla en su hogar mercedino.

"Me contacté con Eleonora, la proteccionista, y quería viajar a buscarla en el auto, pero 'Shaki' tenía que venir con su cuchita, por lo tanto se necesitaba una camioneta", explicó Vela, la nueva dueña de la mascota.

Desde el Municipio vieron la publicación sobre el traslado y ofrecieron hacerlo. Así fue como el jueves a las 17 se formó una nueva familia en el barrio Mil Viviendas.

"Cuando llegó estaba expectante; yo tengo dos perros más y lo natural en ellos es olfatearse y mover la cola. Ella de a poco entró al patio, recorrió cada rincón, fue marcando territorio mientras Miguel, mi pareja, le cocinaba arroz con pollo, ya que la abuelita le daba comidas cocidas, no alimento. Le sirvió en su plato y lo devoró. Tenía mucho hambre y se notó que hacía días que no comía. También tomó mucha agua", detalló la mujer.

La cucha es una casita de madera de color rosado, es amplia y parece bastante cómoda para el tamaño del animal. "Pero la primera noche durmió abajo de una silla con mis otras mascotas, estaba muy tranquila y ya parece que toda la vida estuvo con nosotros", contó Vela con alegría.

A "Shakira" le gusta estar en el patio y como en su casa anterior convivía con otros animales, no le costó socializar con el cocker y el labrador que ahora son sus hermanos. "Tiene un instinto materno; al más chico lo busca, lo sigue para protegerlo. Es muy linda y cariñosa", agregó la dueña de casa.

Tranquila. La perra disfruta de las instalaciones de su nueva casa. Foto: Luciana Iglesias.

Andrea mantiene contacto con Leonela, le manda fotos y videos para que pueda ver cómo la perrita se acostumbra a la nueva vida. "La abuela tenía muchas mascotas, varios perros y gatos, y antes de morir le pidió a su cuidadora que se encargara de los animales, que los protegiera. Ella pudo dar en adopción a casi todos, pero decidió quedarse con un perrito que es discapacitado, usa carrito y pañal. Y la que más le preocupaba era 'Shaki', porque como es viejita no pensó que iba a encontrar un hogar", relató.

El contacto

Eleonora Olguín es la presidenta de Caneritos Villa Mercedes, una asociación conformada por proteccionistas, pero trabaja en San Luis. Por el amor a los animales conoció a Leonela Magro, la cuidadora de Nahir que vivía en La Punta.

"Leo me llamó y contó lo que estaba pasando y por supuesto que me ofrecí para ayudarla. Ella es una chica muy buena y humilde", afirmó. Luego comentó que fue una bendición que Andrea se haya ofrecido. "Siempre que damos en adopción a un animal hacemos un seguimiento y sabemos que esta familia cuida y ama a los animales. Es muy importante y valioso que hayan querido adoptar a 'Shaki', porque la perrita es una raza chica, pero es viejita, no escucha bien y casi no tiene dientes, entonces ahora sabemos que sus últimos años de vida va a estar cuidada y con mucho amor, es un gran gesto", expresó Olguín.

Representantes de la Comuna le ofrecieron atención gratuita de un veterinario del Refugio de Contención Animal La Canera. En la semana la llevarán para una revisación y para desparasitarla.