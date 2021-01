"Caminante" en El Trapiche: dos ruedas para la aventura de un nuevo vecino

El viaje estaba asegurado. Cuando salió de Las Heras, Mendoza, con su bicicleta, su guitarra y algunos pocos objetos personales que lo acompañaron en el camino, Gerardo Domínguez esperaba que San Luis fuese un punto de paso. Recorrer los pueblitos de la provincia era un objetivo por cumplir en una marcha que seguiría por otros lugares del país y Latinoamérica. No pensó que la provincia se volvería su lugar de residencia.

El viaje lo realizó en diciembre de 2019, sin pensar que una pandemia cambiaría los planes del mundo. San Luis, entonces, se transformó en su lugar de descanso y de espera. Al declararse la cuarentena, Gerardo estaba en San Francisco del Monte de Oro y regresar a Mendoza no estaba previsto por un largo tiempo. Dormir en la calle, abrazar a su bicicleta para que no se la roben y subsistir con lo que tuvo a mano se volvió una aventura que hoy el músico recuerda como una anécdota de aprendizaje.

Ya pasó más de un año y Gerardo no tiene ningún interés en regresar a la provincia donde creció. Instalado en El Trapiche, al menos por un año más, estudia, canta y renueva energías frente al río que tanta tranquilidad le trajo en tiempos turbulentos. Y además anda en bicicleta, pese a que su apodo artístico tiene otro modo de movilidad: se hace llamar "Caminante".

Hoy a las 21, en Casa de Marini, el músico se presentará con su guitarra y un puñado de canciones propias y del rock nacional, con Luis Alberto Spinetta como faro.

En Mendoza, Gerardo era luthier de piano gracias a su abuela, quien le enseñó el instrumento.

"Caminante" llegó a El Trapiche cuando comenzó la aventura en dos ruedas, porque de pequeño su familia vacacionaba en el pueblo y sus mejores recuerdos lo transportaban a la localidad serrana. Pero quería conocer más. “No me quedé quieto y seguí el recorrido por otros lugares como San Francisco o La Carolina. A los pocos días se declaró la cuarentena y me quedé en la nada misma. Un día pasé por Luján y me agarró la Policía con ganas de deportarme a Mendoza nuevamente. Siento que no se pusieron en mis zapatos, pero no lo lograron. Pude quedarme”, recordó el músico.

A los pocos días, logró volver a El Trapiche y con el paso de los meses comenzó a dialogar con vecinos de la localidad y empezó a hacer amigos de todos los tamaños. “Comencé a soñar proyectos de todo tipo, principalmente para los pueblerinos más vulnerables del lugar. También estudié mucho sobre ciencias que me renovaron las energías y me llevaron a conocer mi instinto”.

Aunque extraña Mendoza y a su familia, Gerardo siempre fue en busca de sus propios ideales y principios. Además de afinador de piano, es docente y estudiante de Astrología, una ciencia que lo guía por el camino a seguir.

“Antes de venir a San Luis una compañera de carrera me advirtió que no viajara porque me encontraría con muchos obstáculos más allá de la aventura y no le hice caso. Sucedió lo de la pandemia lejos de mi casa y me di cuenta de que los astros son muy sabios”, contó.

En Casa de Marini, un lugar en el que encontró amigos que lo apoyaron desde el primer momento en que pisó El Trapiche, interpretará también un repertorio variado con canciones de su autoría que surgieron en épocas de confinamiento, como también un homenaje musical a los inicios del rock nacional. “Más allá de cantarles a quienes asistan el concierto, será un momento de gratitud para quienes me acogieron en el pueblo. Mis amigos y vecinos que me ayudaron a sentirme uno más”, adelantó el artista.