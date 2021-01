El Municipio entregó materiales de construcción a 75 familias

El Programa Municipal Acción Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, asistió en 2020 a las familias más vulnerables de la ciudad. El objetivo fue mejorar la calidad de vida en las viviendas más precarias de la periferia. En el transcurso del año ayudó a mejorar 75 casas en distintos sectores. La intervención consistió en entregar materiales de construcción, como ladrillos, bloques, chapas, perfiles, tornillos autoperforantes, membranas contra la humedad y pintura líquida para el techo, entre otros.

"En Acción Comunitaria recepcionamos las demandas de distintas necesidades, pero es importante aclarar que no tenemos una política habitacional en sí misma, sino que nosotros ayudamos con los insumos de la bloquera y otros materiales para brindar mayor comodidad a quienes nos piden colaboración. Es decir, no vamos a hacer una casa nueva sino a asistirlos ante voladuras de techos, falta de sanitarios, ladrillos para una pared, nylon o el aislante que se coloca del lado de adentro de la propiedad, por ejemplo", explicó Lorena Mercado, secretaria municipal de Desarrollo Social.

La funcionaria comentó que en algunas ocasiones se hicieron presentes en domicilios por un tema puntual y al recorrer las habitaciones han creado expedientes para la compra de sanitarios, puertas, colchones, camas, frazadas, ropa y mercadería. "La idea es que sean intervenciones interdisciplinarias. Por ejemplo, si vamos a una casa que necesita una colchón, se lo entregamos, pero si vemos que hay además problemas de salud o los chicos no van al colegio, participan otras dependencias, no solo municipales, sino también de la Provincia, porque trabajamos a la par. La vez pasada nos encontramos con una invasión de chinches, entonces lo que hacemos es desintegrar los colchones, las camas, todo, y lógicamente se lo reponemos; pero antes se hace una fumigación y eso depende de otra área; trabajamos en conjunto", agregó la secretaria.

Las familias que recibieron los insumos son de distintos sectores de la ciudad: el barrio San José extremo sur, kilómetro 4, El Criollo, Eva Perón 2, San Antonio y Tres Esquinas extremo sur, entre otros.

Dalma Orozco, una beneficiaria, manifestó su sorpresa por lo rápido que obtuvo respuesta. "Agradezco a toda la gestión municipal por escucharme y ayudarme. En mi familia somos mi marido, mi hijo y yo, y teníamos muchos problemas en el techo, porque hasta se había formado un agujero en la parte del dormitorio. Cuando llovía se mojaba todo. Los días de tierra se ensuciaba la casa entera y mi nene tiene problemas con los broncoespasmos, entonces teníamos que solucionarlo urgente. Así fue que pedí ayuda y a los pocos días me entregaron los materiales para que pueda arreglar. Como mi pareja es albañil, lo hizo de inmediato", afirmó la mujer.

Otra de las vecinas que también arregló su casa fue Yamila Ledezma. "Nosotros somos cuatro con mi esposo y mis dos hijas, y como ellas van a un comedor barrial, allí conocí a una secretaria de la Municipalidad y le expliqué mi situación. A los pocos días me llamaron para ir a buscar las cosas, me dieron ladrillos y también me facilitarán cemento; es una gran ayuda", sostuvo.

También las donaciones llegaron a Verónica Gutiérrez y sus cinco hijos. "Vivíamos en un ranchito de silobolsas, una carpa y maderas de tarimas; en cambio, ahora tengo la piecita de material, me dieron casi 400 bloques", expresó con tono de felicidad.

Por su parte, Mercado aclaró: "Nosotros colaboramos con los insumos pero la mano de obra la tiene que poner el vecino. A principios del año pasado, cuando sufrimos el temporal que tanto daño ocasionó, contamos con la ayuda de la gente del Plan de Inclusión, pero ahora por la pandemia no se puede", reveló.

Todavía resta entregar algunas chapas, ya que en los últimos meses del año pasado no estaban comercializándolas y había faltantes. Cuando las puedan comprar a través de las cotizaciones virtuales, podrán culminar con los compromisos previstos.

Aquellos vecinos que necesiten la intervención del Municipio deben dirigirse por General Paz 982. El único requisito que solicitan es la presentación de un documento que certifique alguna titularidad o cesión del terreno en el que se encuentra la construcción. "Es una forma de asegurarnos, porque muchas veces algún amigo o familiar presta para edificar en el patio, pero después se pelean y los corren", finalizó Mercado.