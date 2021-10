Más de 50 países no alcanzaron la meta de vacunar al menos al 10% de su población

Más de 50 países no alcanzaron la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de vacunar contra el coronavirus a al menos el 10% de su población para fin de septiembre, principalmente por la imposibilidad de acceder a dosis ante el acaparamiento de las naciones más ricas.



De acuerdo a la agencia sanitaria de la ONU, son 56 los países en los que no se logró el objetivo, la mitad de ellos sin inmunizantes suficientes para cubrir ni siquiera al 2% de sus habitantes.



La región más castigada por esta realidad es África, donde solamente 15 de los 54 estados alcanzaron la meta de tener a al menos el 10% de su población con esquema completo de vacunación.



De acuerdo a los datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC), solamente el 4,3% de todos los habitantes mayores de 18 años del continente ya tienen la pauta completa, cifra que en Europa alcanza el 73,5% y en Estados Unidos el 67%.



Si bien existen acuerdos bilaterales entre gobiernos de la región y farmacéuticas, la mayor parte de África obtiene sus suministros a través del Covax, el instrumento codirigido por la OMS para impulsar el acceso a fármacos y que hasta el momento entregó 311 millones de dosis, lejos de las 1.425 millones proyectadas para este año tras reducir la meta original de 2.000 millones.



Pese a las promesas de mayores donaciones por parte de los países ricos y la preocupación por la expansión de variantes más contagiosas como la delta, la brecha en el acceso a los fármacos se acrecentó: los más avanzados en sus campañas de inmunización ya administran una tercera dosis en lugar de dar esos sobrantes.



Se sumó a esto que India, el mayor productor de vacunas del mundo y principal proveedor del Covax, detuvo en abril las exportaciones para concentrarse en luchar contra el coronavirus en su territorio, decisión que se levantó recién la semana pasada.



Ante esta situación, el mecanismo informó que decidió modificar su metodología y al menos durante este mes solamente distribuirá vacunas a las naciones que tienen menor cobertura y ya no de forma proporcional al tamaño de la población de los más de 140 países que se benefician del programa.



De esta forma, se estima que unas 75 millones de dosis de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna y Sinopharm se distribuirán durante este mes a 49 países considerados entre los de menor cantidad de suministros, anunció Mariangela Simao, subdirectora general de Acceso a Vacunas de la OMS.



La falta de inoculantes no es la única razón por la que hay países en los que no se alcanzó la meta de inmunización para fines de septiembre.



A este contexto se agregan los conflictos como los que ocurren en Siria o Yemen, en guerra desde 2011 y 2014, respectivamente, que impiden una distribución y administración normal de los fármacos.



Situación similar a la de Afganistán, donde los talibanes conquistaron con las armas varias regiones hasta entrar a mitad de agosto a la capital Kabul y hacerse con el poder del país, o Myanmar donde el 1 de febrero último los militares derrocaron al gobierno mediante un golpe de estado, resistido por buena parte de la población civil y varias milicias étnicas.



En la lista figura también Haití, país azotado por una serie de situaciones que incluyen una extrema pobreza, una crisis política agravada por el magnicidio del entonces presidente Jovenel Moise en julio y el terremoto de agosto que se suma al que ocurrió en 2010 por el que parte de su población todavía vive en condiciones precarias.



"Vacunar de manera equitativa es un imperativo ético, epidemiológico y económico. Desigualdad de vacunas es igual a más transmisión y muertes, a más oportunidades para que surjan nuevas variantes y a más trastornos sociales y económicos", apuntó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus al lamentar que no se alcanzó la meta fijada en mayo por la Asamblea Mundial de la Salud.



"No lograr el objetivo es un fracaso mundial", añadió el etíope que pidió que "no haya más excusas ni promesas incumplidas" para conseguir las otras dos metas propuestas por la agencia sanitaria: que el 40% de la población de todos los países esté inmunizada a finales de este año y el 70% a mediados de 2022.

