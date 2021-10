El "Verde" vuelve al "Coliseo" y el "Juve" juega de visitante

Una salida clave. Juventud no puede dejar pasar la chance de sumar ante el conjunto más flojo del torneo. Fotos: El Diario.

Estudiantes y Juventud se presentarán este domingo en la vigesimoséptima fecha del Federal A de AFA, buscando recuperarse de una seguidilla de partidos sin poder ganar. Estudiantes vuelve al "Coliseo" para enfrentar al equipo rionegrino de Sol de Mayo, mientras que Juventud visitará en la localidad bonaerense de Comandante Nicanor Otamendi a Círculo Deportivo, último en la tabla de posiciones de la Zona 1.

El encuentro entre el conjunto puntano y el de Viedma se jugará desde las 15 en el estadio "Héctor Odicino-Pedro Benoza", ubicado en Aristóbulo del Valle y Estado de Israel, con el arbitraje del sanjuanino Pablo Núñez.

No es novedad que el "Verde" no pasa por un buen momento futbolístico. Hace nueve fechas que no gana (venció 1-0 a Independiente de Chivilcoy por la fecha 17) y marcha anteúltimo en la tabla de posiciones, con 15 puntos.

En la última presentación, en Mendoza, empató sin goles con Huracán Las Heras, y una victoria ante su gente en el "Coliseo" no solo significaría una inyección anímica importante, sino también el principio de una imagen mejorada de cara a las últimas 3 fechas que quedan por delante, pensando en la próxima temporada.

Si bien no confirmó la alineación titular, es muy probable que el DT Sebastián Pena utilice el mismo once que empató contra el "Globo" por la vigesimosexta fecha. Es decir, con Marcos Abrahin en el arco; Jorge Caro, Tomás Baroni, Francisco Musso y Cristian Gorgerino en defensa; Ricardo Valdeón, Matías Nizzo, Francisco Lucero, Matías Recalde e Israel Roldán en el mediocampo, y Federico Vasilchik como único delantero.

En principio, estos serían los titulares para recibir al Sol de Mayo que conduce Luis Islas. Un esquema 4-4-1-1, aunque también podría variar a un dibujo 4-4-2 si es que Pena decide poner a Lucas Quiroga en el ataque junto a Vasilchik. Si esa duda que mantiene se concreta, el que saldrá será Recalde y Roldán pasará a ocupar la banda izquierda.

Juventud, por su parte, visitará en el sudeste bonaerense a Círculo Deportivo a partir de las 15, bajo el arbitraje del rionegrino Juan Ignacio Nebbieti.

El "Auriazul", que se encuentra en la zona de lucha por uno de los ascensos a la Primera Nacional, no gana desde la fecha 23 (venció 2 a 1 Peñarol de San Juan) y una victoria ante el alicaído Círculo Deportivo le daría tres puntos vitales para seguir prendido en la pelea.

El once de Juventud será el mismo que viene de empatar (1 a 1) con Cipolletti en el "Bajo". Facundo Désima será el arquero; Walter Figueroa, Julián Giménez, Gabriel Ojeda y Braian Sosa, los defensores; Misael Sosa, Juan Pablo Gobetto, Marcelo Eggel y Eber Garro, los mediocampistas, y Sebastián Balmaceda y Damián de Hoyos, los delanteros.

Estudiantes y Juventud, uno en casa y el otro de visita, buscarán sumar de a tres.