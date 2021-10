Esteban Domingues, un atleta que la rompe en el básquet

Esteban Domingues respira deporte. Es un apasionado. El presente lo tiene en Racing de Avellaneda, que lo incorporó para jugar la Liga Metropolitana y el Federal de básquet. Empezó en GEPU, tuvo un paso por Atenas de Venado Tuerto y también por Sociedad Española, pero el básquet no es su único amor: también hace atletismo, y "La Academia" también le abrió las puertas para que despliegue su otra pasión. Un todoterreno.

"Mi llegada a Racing se da gracias a un contacto que tenía mi papá desde hace unos años y era una de las balas que teníamos para usar en caso de que decidiera irme a probar a otro lado en cuanto al básquet. Todo esto sucedió luego de competir en el Cenard con el atletismo en el Campeonato Nacional U23", comienza diciendo Esteban.

El básquet entró a su vida a los 14 años: jugando unos Intercolegiales lo vieron de GEPU y lo incorporaron al equipo. Y tres años más tarde le picó el "bichito" del atletismo y comenzó a trabajar con el profesor Emiliano Fernández. De ahí en más empezó a convivir con los dos deportes, hasta que el presente lo hizo desembarcar en Buenos Aires para defender los colores de Racing.

Jugó de ala pivote, pero ahora se siente más cómodo de alero. Su 1,97 metro y su capacidad de salto fueron una seducción para el cuerpo técnico de Racing, que le vio condiciones y no dudó en incorporarlo.

Siempre soñé con tener una oportunidad así y ahora que me llegó, no pienso dejarla pasar. Voy a trabajar duro.

Dice que el atletismo lo ayudó mucho para mejorar en el básquet, principalmente a la hora de correr, ya que al crecer mucho no podía controlar la motricidad de su cuerpo. "Me ayudó mucho para complementar el básquet, me noto más rápido, siento un cambio notorio en mi cuerpo. Hice salto en largo, también probé con la velocidad y el lanzamiento, pero me interesó más el salto. Ambos deportes los hago al mismo tiempo, nunca dejé uno de lado, los dos van juntos para mí, ambos me sirven para mejorar en las dos cosas. Ahora en Buenos Aires voy a entrenar en el club básquet y atletismo, ya que tienen equipo de los dos deportes. No puedo dejar el atletismo de lado porque me ayudó muchísimo en cuanto al físico, y voy a seguir con la misma intensidad y dedicación, como si estuviera en San Luis", asegura.

Extraña los pagos, pero el amor por el deporte es tan grande que vale la pena el sacrificio. Es familiero. Tiene como referente a su papá Sergio y como fans números uno a su mamá Karina y a su hermana Oriana. Añora los asados en familia, las charlas con los viejos, la complicidad con su hermana. Extraña esas aventuras con los amigos. "Mi familia es lo más importante en todo este proceso. Es mi hinchada favorita. La que siempre está y me alienta en todo momento. Son los grandes pilares de mi vida. Mi motor", cuenta, con la voz algo entrecortada.

Sueña con llegar a lo más alto por sus propios méritos, ya sea en el deporte o en lo que se proponga. Es un pibe que está muy seguro de lo que quiere y va a perseguir sus sueños hasta alcanzarlos. Tiene como virtud la constancia. No le fue fácil llegar. Nadie le regaló nada. Es positivo. Analiza cada paso que da para mejorar cada aspecto y poder llegar a su mejor versión.

Está metido al ciento por ciento en este proyecto de Racing. Apuesta firme por partida doble: al básquet y al atletismo. Sabe que el día a día será duro, pero no fue a Buenos Aires a pasear, fue a cumplir un sueño: triunfar en el deporte.