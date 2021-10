Juan Pablo Carrizo Torrontegui es un amante de los deportes náuticos. A los 40 años entrena duro día a día para seguir progresando en el wakeboard, una disciplina que encontró después de dejar el esquí acuático. Viene de ser cuarto en un Latinoamericano y ahora fue convocado para ser de la partida del Panamericano que se disputará en México del 10 al 14 de noviembre. Hace magia para dividir su tiempo entre el deporte, la familia y el trabajo, pero es tan grande su pasión que siempre le encuentra la vuelta. Ayer abandonó por un instante el agua, su hábitat natural, para dialogar con El Diario de la República.

—¿Cómo y cuándo entra el wakeboard en tu vida?

—Yo me inicié en el esquí acuático en la disciplina slalom, cuando tenía aproximadamente 9 años; en esos años no existía el wakeboard aún. Luego de que me retiré de la competencia en el esquí acuático, conocí esta nueva disciplina (wakeboard) y empecé a practicarlo a los 20 años como hobby, y comencé a competir a los 26 años.

—¿Cuáles son las sensaciones cuando estás en contacto con el agua?

—Cuando estoy en el agua siento que me abstraigo del mundo y de cualquier otro pensamiento, que no sea sentir el deslizar de la tabla sobre el agua, el viento en la cara y las gotas de agua que me salpican. Es una sensación única.

—¿En qué categoría competís?

—Este año cumplí 40 y pasé a la categoría Seniors.

—¿Qué balance hacés de la temporada?

—Ha sido una temporada atípica por esto de la pandemia, aún no concluye el Campeonato Argentino por las restricciones sufridas a principios de abril. Las fechas en las que competí fueron muy positivas en mi preparación para el Latinoamericano de Colombia, del que acabo de regresar.

—¿Qué es lo que se viene ahora?

—La Federación Argentina de Wakeboard y Esquí Náutico me convocó hace unos días para ir al Panamericano, a realizarse en la localidad de Querétaro, México, del 10 al 14 de noviembre. Estoy evaluando la posibilidad de asistir por un tema de costos, ya que el viaje a Colombia fue muy reciente y tuvo sus importantes gastos.

—¿Cómo es un día tuyo entre el deporte, la familia y el trabajo?

—A las 8 estoy en el gimnasio, y 9:30 trabajando en mi negocio (Hotel Huarpes), hasta las 6 aproximadamente. Luego queda tiempo para los amigos y la familia. Los fines de semana, entrenamiento en el agua con mi coach (Marcelo Gargiulo). Ya en temporada (noviembre a marzo) me instalo en La Florida y hago wakeboard todas las mañanas a las 8; luego un buen desayuno y a trabajar. A las 16, de nuevo al dique para hacer la segunda sesión del día.

—¿Cuánto tiene que ver la familia en este presente tuyo?

—Siempre es un sostén emocional muy importante, principalmente cuando las cosas no salen tan bien; el deporte tiene sus momentos y cuando hay alguna baja en los resultados o en el rendimiento, es ahí cuando más presentes están.

—¿Un sueño?

—Retirarme en San Luis.

—¿Tu mejor torneo?

—La primera vez que competí internacionalmente, en el año '98, casualmente en Colombia. Me acompañó mi viejo, que fue quien me inició en esto del esquí acuático y luego en el wakeboard.

—¿Cuánto de cabeza y cuánto de talento tiene este deporte?

—Tiene un 50% de cabeza, un 40% de entrenamiento y un 10% de talento. Es muy técnico, pero con dedicación y esfuerzo se puede llegar lejos.