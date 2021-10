Fiestas seguras: más de 40 salones ya están habilitados

Se acerca fin de año y cientos de personas comienzan a planificar fiestas. El buen contexto epidemiológico se sostiene y de a poco la provincia se reactiva. Con las flexibilizaciones, los salones comenzaron a llenar sus agendas de nuevo, aunque antes tuvieron que ponerse al día para garantizar un servicio seguro. En Villa Mercedes hay más de cuarenta locales que ya tienen todo en regla y están listos para animar a las familias. La mayoría son lugares para grandes encuentros o para cumpleaños infantiles.

En las últimas semanas la actividad en este tipo de comercios se hizo cada vez más intensa: celebran casamientos, aniversarios y ni que hablar de las tan esperadas recepciones de las promociones del secundario. Además de mantener los cuidados y las recomendaciones para evitar que surjan nuevos casos de coronavirus, los lugares deben cumplir con ciertas normas de seguridad, un eje central que no distingue de pandemias ni épocas.

En cuanto a las medidas que deben considerar a la hora de mantener abiertas sus puertas, contar con la documentación necesaria es una de las más importantes. Elvio Sepúlveda, coordinador de Control Urbano de la Municipalidad, añadió que a su vez tienen que tener en cuenta algunos aspectos esenciales: cantidad de sanitarios, salidas de emergencia y seguro médico, entre otras características estructurales del local.

“Con respecto al horario, que es una de las consultas que más nos han hecho, ahora hay una regulación que establece que pueden abrir hasta las 5 de la mañana aquellos que realizan celebraciones nocturnas y hasta las 22 los que hacen fiestas para los más chicos. En algunos casos, tenemos locales que tienen ambas habilitaciones”, añadió.

Las ganas de compartir y pasarla bien entre amigos o familia son muchas, pero los mercedinos y las mercedinas deben tomar recaudos antes de organizar un encuentro festivo.

Los únicos lugares que pueden tramitar y obtener el permiso son salones o peloteros.

Si bien en las redes sociales abundan las ofertas de lugares para alquilar, Sepúlveda aclaró que no todos ellos cuentan con los permisos requeridos para su funcionamiento. Uno de esos tantos son los predios con quinchos y piletas en las afueras de la ciudad. “Las quintas son lugares privados que no tienen un marco regulatorio. Por ende, no se pueden hacer inspecciones municipales para verificar las condiciones de seguridad, a diferencia de los lugares que sí están aptos para utilizarse”, explicó el coordinador.

“Es bueno recordar que hay cosas que están prohibidas en las quintas, como los eventos con cobro de entrada y venta de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, porque estarían teniendo funcionalidad de boliche. Y cuando pasa esto, se hace la clausura correspondiente”, agregó.

Este rubro surgió hace algunos años como alternativa para pasar el verano, pero en los últimos tiempos se expandió e incluso hay quienes apuestan a la construcción de quintas para luego alquilarlas.

Igualmente, el funcionario dijo que “los quinteros han solicitado en distintas oportunidades tener la habilitación comercial pero todavía no hay reglamentación sobre la construcción de este tipo de salones. Hay muchos que cuentan solo con un quincho con techo de paja y una pileta. Si llegase a salir alguna legislación, seguramente se contemplarán más exigencias edilicias”, mantuvo.

Quienes tienen un emprendimiento y quieren incursionar en el mundo de las fiestas, deberán completar todos los procedimientos en el ala norte de la Municipalidad.