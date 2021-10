Merlo: frenaron un incendio en el arroyo de Pasos Malos

Como siempre ocurre con los incendios forestales en la provincia, el trabajo de los bomberos fue arduo y aún no cesa. Durante toda la noche y la madrugada, decenas de brigadistas combatieron el incendio que avanzaba desde de las Sierras de los Comechingones hacia las localidades serranas de San Luis. Las labores no fueron en vano y lograron detener las llamas a la altura del arroyo de Pasos Malos, sierras arriba, aunque la situación aún no está controlada.

Rafael Godoy, jefe de los Bomberos de la Policía, informó este martes que el fuego fue contenido en la zona denominada Los Nogales, y que hasta esta mañana había buen pronóstico de tiempo, por lo que las labores nos e complicarían.

De todas maneras, el incendio original, que se desató del lado de Córdoba, está sumamente activo, en el sector llamado El Escondido, por lo que iban a sumarse a los trabajos del lado puntano cuarteles de la Unidad Regional II, como Villa Mercedes, Justo Daract y El Morro.

Hasta anoche, trabajaron en la zona cuarteles de toda la Unidad Regional III y del Cuartel 3 de Bomberos de la Policía.

Además de las aeronaves, que operan desde el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara e hicieron descargas del lado puntano y cordobés, van a sumarse hoy brigadistas del Programa San Luis Solidario para continuar con tareas de control de perímetro y evitar reinicios.

FQ.