Detuvieron al ex DT de Deportivo Español denunciado por abuso sexual

El exentrenador del equipo femenino de Deportivo Español Carlos Torres fue detenido tras la denuncia de abuso sexual contra una jugadora menor de edad, al tiempo que la Justicia denegó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del acusado.

La denuncia había sido presentada por la madre de la víctima, quien explicó que el jueves último Torres convocó a la adolescente a firmar "unos papeles".

Según pudo saber NA, el episodio se habría producido en las instalaciones del club ubicado en el barrio porteño de Bajo Flores.

La menor debió ser hospitalizada para analizar y curar las lastimaduras que le provocó el hecho presuntamente llevado a cabo por Torres.

En diálogo con C5N, la abuela de la adolescente señaló: "Ella se encuentra dolorida, no puede dormir, no puede comer, está anímicamente muy mal. Está contenida por toda la familia pero esta basura le arruinó la vida".

Y agregó: "Cuando me enteré de lo que ocurrió mi primera reacción fue agarrar una cuchilla y querer salir corriendo para el club, pero mis nietas no me dejaron. A mí no me importaba ir presa. El abuso se realizó a menos de 50 metros de mi casa".

Tras conocer la situación, en un comunicado, el club dio cuenta del "apartamiento del director técnico del primer equipo de fútbol femenino ante una denuncia efectuada ante la Justicia, esperando que la misma siga su curso legal".

"El Club Deportivo Español se pone a disposición de la denunciante a fin de tomar todas las medidas pertinentes para preservar la salud integral del plantel femenino y de toda la institución", fue el mensaje -firmado por el presidente Diego Martín Elías- que la institución publicó en sus redes.

NA / NTV