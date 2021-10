Federaciones europeas amenazan con salir de la FIFA si insisten con mundiales cada 2 años

Varias federaciones de fútbol europeas estarían dispuestas a abandonar su condición de miembro de la FIFA si el organismo continúa adelante con sus planes de realizar un Mundial cada dos años a partir de 2026.



Allegados a la dirigencia del fútbol de varios países dijeron a la agencia alemana DPA que "más de una docena de federaciones" podrían adoptar este "drástico movimiento" si el ente rector del fútbol mundial "no varía sus planes futuros sobre la Copa del Mundo".



El titular de FIFA, Gianni Infantino, preside este miércoles un encuentro sobre este tema junto con Arsene Wenger, principal responsable del proyecto. En forma conjunta, la entidad mantiene esta semana reuniones virtuales con entrenadores de selecciones nacionales para conocer las opiniones de los directores técnicos.



Desde que la FIFA anunció la idea de pasar de cuatro a dos años la celebración de la Copa del Mundo de Selecciones, la UEFA y la Conmebol mostraron su "firme oposición" a esos planes.



El Comité Olímpico Internacional (COI) tampoco es partidario de esa idea y las principales ligas europeas también la han rechazado.



En ese contexto, la Federación Danesa de Fútbol advirtió la semana pasada en un comunicado sobre una posible ruptura con la FIFA."En el peor de los casos y como última medida, no se descarta que todo pudiera conducir a las federaciones a optar por salir de la FIFA en protesta y por la falta de deseo hacia la nueva configuración", apuntó su presidente Jesper Moeller.



Según dictan los estatutos de la FIFA, sus miembros pueden dejar de pertenecer al organismo al final de año y después de haberlo avisado con seis meses de antelación. Esto les permitiría seguir jugando en competiciones que organizasen sus confederaciones, pero no en las del ente rector del fútbol mundial.

Télam