Estrenos de cine: viajes, amistad y decisiones

Tres buenas y divertidas opciones acrecientan la oferta de los cines de San Luis esta semana. Dos de ellos se estrenarán hoy también en Cine Fénix y le entregarán a los villamercedinos una cartelera con variedad y buenas historias.

Una de las novedades compartidas en las dos ciudades es “Duna”, la película futurista que el director Denis Villeneuve —dos veces nominado al Oscar— adaptó sobre el best seller de Frank Herbert, editado en 1965. Promocionada como el viaje mítico y cargado de emociones de un valeroso héroe, la película cuenta la historia de un joven nacido para realizar una tarea trascendente cuya imaginación, en un principio, no alcanza a comprender.

El protagonista debe viajar a un peligroso y desconocido planeta para asegurar el futuro de su pueblo, puesto en peligro por un grupo de malvados que quiere apropiarse del suministro de un recurso muy valioso para la vida, capaz de activar el mayor potencial de la humanidad, que se encuentra exclusivamente en ese mundo extraño.

La superproducción cuenta con un extenso elenco que incluye a Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Sharon Duncan-Brewster y Javier Bardem, entre otros, y le hace honor a la película que en 1984 David Lynch filmó con Kyle MacLachlan como protagonista.

En San Luis se verá a las 16, a las 19 y a las 22:10; en tanto que en Cines Fénix fue programada para las 18:30 y las 22.

Los más chicos también tendrán la oportunidad de pasar un momento de distracción en el cine con el estreno de “Ron da error”, una animación que tiene como personajes centrales a una dupla de amigos compuesta por un chico de la secundaria y un dispositivo digital conectado para caminar y hablar, entre otras cosas propias de los humanos.

Como el joven es un tímido muchacho, para su cumpleaños le regalan el aparato, programado para que sea su mejor amigo. La convivencia no empieza de la mejor manera y los circuitos computarizados del artefacto no funcionan como debieran, por lo que todas las veces que el chico lo reinicia no dan resultados.

A diferencia de los otros robots, el juguete es curioso y, sobre todo, leal, decidido a apoyar a su nuevo dueño en todo lo que haga. Entonces, poco a poco, la amistad va creciendo y los límites de la tecnología se vuelven difusos.

Los espectadores puntanos podrán ver la película animada a las 16:30, a las 19:30 y a las 21:50; en tanto que los villamercedinos tendrán disponibles funciones a las 17:40 y a las 20:10.

Solo en Cinemacenter estará programada a partir de hoy en tres funciones (16:50, 19:40 y 22:20) “Coda”, una remake de la exitosa francesa “La familia Bélier”, que tiene a Emilia Jones como la única hija oyente en una peculiar familia de sordomudos. La chica divide su día entre ayudar a su familia que depende de ella para comunicarse con el resto del mundo y perseguir sus sueños como cantante, para lo que cuenta con la ayuda de un apasionado profesor escolar que con sus inusuales métodos de enseñanza logra sacar lo mejor de sus alumnos.

En el camino, la chica tendrá que decidir si prioriza su viaje musical o las obligaciones que tiene con su familia.

De semanas anteriores, quedan en cartel "Venom recargado" y "Halloween Kills" —en los dos complejos de cine— y "Los locos Adams 2", "El último vuelo" y "Cato" en las salas del San Luis Shopping Center.