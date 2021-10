Expectativa en San Luis ante la aplicación del congelamiento de precios

1.241 productos. Son los que no deberán modificar su precio en la provincia de San Luis. Foto: Martín Gómez.

Comerciantes de San Luis suman expectativas y dudas ante la aplicación de la resolución 1.050 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. La norma estableció retrotraer al 1° de octubre y congelar el precio de 1.432 productos. La Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis (integrante de CAME) remarcó que las pymes no son formadoras de precios, y "en cambio, resultan afectadas de manera recurrente ante el constante aumento de sus costos". "Los controles son paliativos, no constituyen una solución definitiva. Que para enero del año próximo el Gobierno planifique una salida ordenada y ponga en funcionamiento un plan antiinflacionario sustentable", expresó el vicepresidente de la entidad, Emmanuel López.

Para San Luis, el listado incluye 1.241 precios que deberán permanecer inmóviles, según lo resuelto por Comercio Interior, hasta el 9 de enero próximo. La obligación pesa sobre “las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización" de esos productos, y las insta a "incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada".

Emmanuel López, integrante de CAME Joven, manifestó que "la previsibilidad de un plan de estabilización permite crecer, contratar personal, tomar créditos bancarios y apostar a la producción real que requiere la Argentina". Y destacó que “algunas de las medidas propuestas por la Cámara —en el Consejo Económico y Social— y que lleva adelante el gobierno provincial, como compatibilizar planes sociales con el sector privado, son fundamentales para acompañar a las pymes en este difícil momento".

López describió: "Ya vamos con 22 meses de caídas consecutivas en ventas a nivel nacional, sin reservas y con bajos márgenes. Esto generó una caída del empleo, cierre de fábricas y comercios a nivel nacional. Es imperioso cuidar la rentabilidad y reducir la inflación".

En la Federación de Almaceneros de San Luis expresaron que acompañarán "dentro de lo posible" las medidas, "ya que la fijación de precios corresponde a los productores y distribuidores".

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, dijo: "No estamos forzando una situación, no estamos atacando al sector empresario. Le estamos diciendo ‘vendan más, produciendo más' (...) Tenés capacidad instalada, recompusiste márgenes todo este año y la canasta básica sigue aumentando". Aseguró que el congelamiento busca "bajar el peso de la canasta alimentaria en el salario promedio".

50 productos esenciales

- Almacén y bebidas

Fideos spaghetti 500 g $61,05

Aceite girasol 1,5 L $232,90

Harina fortificada 1 kg $77,04

Polenta instantánea 500 g $82

Puré de tomate 520 g $52,80

Arroz 1 kg $157,20

Garbanzos 400 g $140

Galletas dulces 170 g $80

Galletas de agua 100 g $38,20

Agua Mineral 6,25 L $ 175,22

-Lácteos

Leche entera 1 L $79,95

Leche descremada 1 L $79,95

Leche en polvo 400 g $283,05

Queso rallado 150 g $214,35

Queso crema 290 g $137,05

Manteca 200 g $148,15

Crema 200 g $79,35

Queso por salut 190 g $162

Yogur bebible 1 kg $112,95

Yogur firme 2 x 120 gr $54,25

Queso cremoso 1 kg $664,70

-Limpieza

Lavandina 1 L $52,70

Detergente 300 cc $97,35

Lysoform 390 ml $125,10

Jabón Líq. ropa 1,4 L $ 263,95

Suavizante 900 ml $98,25

Jabón en pan 150 gr $36,81

Jabón en polvo 800 gr $127,70

Limp. cremoso 500 cc $ 119,70

Insect. s/olor 360 cc $241,38

-Congelados y conservas

Tomate en lata 400 gr $54,90

Salchichas 6 u. $117,45

Milanesa Paty 2 u $230,40

Hamb. carne 320 gr $338,76

Medallón pescado 12 u. $990,90

Salchichas 12 u. $230,55

Atún en aceite 170 gr $240,75

Picadillo lata 90 gr $59,49

Paté lata 90 gr $62,74

Choclo lata 300 gr $95,75

-Higiene y cuidado personal

Toallitas húmedas 70 u. $135,18

Pañales descartables Xg 18 u. $388,05

Protector diario absorbente 20 u. $83,60

Toallas Hig. p/Mens. 8 u. $65,25

Preservativos 6 u. $232,20

Desodorante 150 ml 1$30,00

Champú 400 ml $331,45

Acondicionador 400 ml $331,45

Alcohol en gel 220 ml $132,85

Máquina de afeitar 5 u. $348,10