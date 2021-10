Paula Maffia, mujer de una sola palabra

"Polvo", "verso", "placer" son palabras sueltas que quedarían perfectas en "Por", el clásico de Luis Alberto Spinetta. La simpleza de las pocas palabras y lo que significan para quien las escucha es algo que eligieron tanto "El Flaco", en su momento, como Paula Maffia en su actual carrera como solista para agrupar los sentimientos y los significados que florecieron en su dinámica obra.

La cantautora, música, escritora y dibujante eligió titular con una sola palabra cada una de sus últimas producciones, tanto musicales como literarias. Junto a ellas, llega a San Luis en un concierto que promete intercalar varias ramas del arte. La presentación será hoy a las 20:30 en All Right y las entradas se pueden conseguir por la página de Eventbrite, con un costo de 800 pesos.

De manera solitaria, envuelta por sus rulos revoltosos, la guitarra y un teclado, será la primera vez que se presente en la provincia con su proyecto propio. La cantautora tiene recuerdos de la visita que realizó cuando tocó con Las Taradas, el grupo que conformó por mucho tiempo y la ayudó a posicionarse en la escena musical y nacional.

"Recuerdo que nos recibieron muy bien quienes estaban debajo del escenario y disfrutaron las canciones como nosotras. También visitamos los estudios de Casa de la Música en Villa Mercedes, un lugar que nos dejó sorprendidas. Eso y los paisajes tan lindos que rodean a San Luis hicieron que piense en la provincia como un lugar muy agradable y habitable", expresó la artista.

En el concierto de hoy, la cantante presentará los temas de su disco más reciente, titulado "Polvo", y adelantará las composiciones que vienen en camino y que conformarán su tercer material.

Como Maffia se considera una artista completa, también traerá sus poesías que se pueden encontrar en su libro "Verso" y la propuesta multisensorial que mostró en "Placer", el concierto-película que presentó en épocas de aislamiento.

"No siento que siga una línea en particular, pero me gusta que cada proyecto se sume a mi carrera para completarla. Lo que pienso es que cada una de las obras que pasaron por mi vida superaron o ampliaron mi camino y lograron complementarse de la mejor manera para que todo confluya en un mismo lugar", agregó la artista, que se inició musicalmente en una banda de rock punk y ahora incursiona por varios estilos que conoció con el paso de los años.

El poder del lenguaje la atraviesa en todas sus formas, y no fue casualidad que sus últimos trabajos se titularan con una sola palabra. "Me gusta y me seduce la idea de abordar mis distintas facetas en pocas palabras y que dentro de ellas se encuentren diferentes significados. Es algo que me atrae y quizás siga implementando en mis futuros proyectos", expresó Maffia.

Sus letras esconden amores, placeres, deseos y pasiones que la envolvieron. Cantarlas en San Luis será un momento de emoción y alegría para la artista que eligió la provincia para volver a los escenarios por fuera de Buenos Aires. "Es la primera parada de una larga gira que me espera. Siento que no fue casualidad elegir esa bella ciudad para volver a empezar", concluyó.

DÍA: Viernes 22 de octubre

HORA: 20:30

LUGAR: All Right

ENTRADA: 800 pesos