Rechazo a la demanda poggista, que frenó auxilios del Gobierno

Las redes sociales y los micrófonos abiertos de las radios suelen ser un claro termómetro del humor de la gente. Son canales claros en los que los habitantes expresan su alegría o descontento y también sirven para que descarguen su ira contra causas injustas. En esta ocasión miles de puntanos apuntaron contra el candidato a diputado nacional, Claudio Poggi, quien impulsó, junto a colaboradores de su partido, una medida judicial para impedir que la gente accediera a préstamos, subsidios y beneficios impositivos que el Gobierno de San Luis lanzó para paliar la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus y que surgieron en el seno del Consejo Económico y Social.

El juez Federal Esteban Maqueda resolvió el viernes por la tarde “hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el fiscal Federal Cristian Rachid y ordenar la restricción al Poder Ejecutivo y demás funcionarios del gobierno provincial se abstengan de ejecutar, hasta pasadas las elecciones del 14 de noviembre de 2021, suscripciones de contratos y otorgar ayudas económicas”. Es decir, firmar contratos para préstamos a empleados de la Administración Pública, beneficiarios del Plan de Inclusión y becarios 22AG.

A raíz de esa medida judicial, tampoco podrá desarrollarse el Plan de Asistencia al Desempleado, frenó la entrega de microcréditos e impidió las ayudas extraordinarias que el Estado puntano iba a abonarles a trabajadores privados. A su vez, también fueron postergados los créditos para inversiones productivas.

Las presentaciones judiciales fueron realizadas por Unidos por San Luis —el partido que lidera Claudio Poggi— y el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio.

Con el correr de las horas comenzó a tomar fuerza un rumor que indica una posible apelación por parte del gobierno provincial. La expectativa surgió de varias imágenes con leyendas que anuncian esa respuesta judicial por parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá. Desde Terrazas del Portezuelo no hubo ninguna confirmación al respecto (Ver "Los 'estados’…").

El mismo rechazo hacia la demanda poggista manifestaron diputados puntanos, ya que la batería de medidas había pasado por la Legislatura y había sido aprobada por mayoría.

"Cuando nos enteramos de la noticia lo tomamos con indignación, pero también con tristeza y dolor. Por un lado, porque las medidas responden al Consejo Económico y Social. En la mesa se expusieron los dolores y problemas de la población. De esos encuentros salieron estas decisiones que fueron plasmadas en este decreto. Esto no fue hecho detrás de una puerta, tras un escritorio, sino que un Consejo Económico y Social las sugirió. A ello se le dio sanción en la Legislatura. Pensamos que sería aprobada de forma unánime, porque son medidas en favor de la población. Pero el sector de Poggi se negó. Y ahora hicieron una presentación judicial. Poggi se opone al pueblo, a los beneficios de la gente", expresó la diputada Fernanda Spinuzza a El Diario.

"No nos sorprende"

"La verdad, esta reacción del poggismo no es algo que nos sorprenda. Justamente porque en la Cámara de Diputados tenemos distintos debates en los que, sistemáticamente, no acompañan ninguna de las medidas adoptadas. Esto no nos agarra de sorpresa. Es una decisión tomada hace tiempo. Niegan todos los proyectos y lo vinculado al Presupuesto. El objetivo que tienen es entorpecer cualquier política que favorezca a la gente, al trabajador o los emprendedores", señaló la diputada Anabela Lucero.

"Estas medidas —agregó— nada tienen que ver con los tiempos electorales. Porque en plena pandemia las necesidades sociales deben ser resueltas. Esta presentación en la Justicia por parte del poggismo es una estrategia lamentable por parte de la oposición. Pero estos atropellos los vivimos siempre en el recinto, con debates hasta violentos por parte de ellos. Eso habla de la poca empatía que tiene ese sector político con el pueblo de San Luis".

Los "estados" y las redes, entre la furia y la esperanza

En las redes sociales más populares entre los puntanos, como Facebook e Instagram, la gente opinó sobre la medida judicial conseguida por Poggi para frenar la ayuda económica. Lo mismo hicieron a través de audios de WhatsApp en diversas emisiones radiales. Las críticas y hasta agravios eran tan duros con el senador nacional que incluso medios de comunicación afines al senador de Juntos por el Cambio se vieron forzados a quitar los comentarios de los lectores en las notas periodísticas relacionadas a la medida cautelar que forzó la suspensión de la ayuda económica para la gente.

En WhatsApp se viralizaron placas con diversas leyendas sobre el litigio judicial y aunque al pie de las mismas figura "Gobierno de San Luis" como firma, nadie del oficialismo confirmó que esas imágenes fueron impulsadas o viralizadas desde Terrazas del Portezuelo.

“El Plan de Reactivación Económica que propuso el Gobierno de San Luis para ayudar a todos los puntanos se ve obstruido por el Juzgado Federal a solicitud del Comité Electoral de Juntos por el Cambio, representado en San Luis por Claudio Poggi”, indicó una de las placas.

“El Gobernador apelará y utilizará todos los recursos pertinentes para revertir esta infundada decisión”, remarcó la segunda leyenda.

“La reactivación económica y el bienestar de todos los puntanos es prioridad para el Gobierno de San Luis y quiere transmitir tranquilidad que las acciones se ejecutarán luego de las elecciones del 14 de noviembre”, rezaba la tercera y última placa.