Juventud se prepara para el partido más importante del año

La temporada en un partido. Eso es lo que se juega Juventud Unida Universitario este domingo a las 17 en el "Mario Sebastián Diez", cuando enfrente a Sportivo Desamparados de San Juan en busca de un lugar en la fase de playoffs que entregará el segundo ascenso del Torneo Federal A a la Primera Nacional.

El martes por la tarde, el Consejo Federal dio a conocer que el encuentro en San Luis será dirigido por el cordobés de Río Tercero Gastón Monzón Brizuela, que estará acompañado por Christian Arregues de Pascanas y Matías Billone de Córdoba capital.

Son cuatro los equipos que llegan con chances de acceder a los dos últimos lugares de los playoffs por la Zona 1: Juventud, que tiene 44 unidades; Desamparados de San Juan, que tiene 43; Ferro de General Pico, La Pampa, que también acumula 43; y Villa Mitre de Bahía Blanca, que suma 42.

Con una victoria Juventud se mete en la fase siguiente, sin importar el resto de los partidos. Con un empate, solo lo podría igualar en puntos Villa Mitre y también accedería, ya que Desamparados no lo podría alcanzar y Villa Mitre (que es el único que podría empatarlo en caso de ganar) tiene desventaja de un gol de visitante en los encuentros entre sí con Juventud. En el caso de que los de Matteo pierdan, tendrán que esperar otros resultados de los bahienses frente a Camioneros y los pampeanos frente a Huracán Las Heras, y sería casi imposible la clasificación.

No debemos pensar en que el empate nos clasifica, porque eso confunde. Saldremos a ganar como todo el año (Alexis Matteo-Entrenador de Juventud)

El entrenador de Juventud, Alexis Matteo, expresó sus sensaciones por el encuentro que se viene: "Es una pena tener que definir tanto en un partido. Creo que por lo hecho durante el año merecíamos llegar a esta instancia más tranquilos, pero no se pudo dar, y estamos preparando el partido de la mejor manera para regalarle un triunfo a la gente, y a nosotros, fundamentalmente".

Con respecto al rival, y a esta condición de final que tiene el partido, el DT analizó: "Sabemos que ellos tienen un gran entrenador como es Marcelo (Fuentes), con mucha experiencia, y pese a que solo les sirve la victoria, no me imagino a Desamparados saliendo abiertos y a descuidarse. Creo que intentarán neutralizar nuestro juego y ser punzantes cuando el partido lo permita. Al menos eso creo que es lo que haríamos todos los entrenadores en este tipo de situación".

En el plantel aún dura la bronca por los dos goles anulados en Bahía Blanca. Sin embargo, Matteo prefiere enfocarse en otro lado. "Sentimos la bronca lógica porque era un partido clave y podríamos haber vuelto clasificados, pero nosotros no tenemos tiempo de pensar en los arbitrajes. No tenemos que perder energías en algo que no podemos controlar".

Por último, el entrenador mostró su orgullo por poder dirigir un equipo que tiene en cancha a muchos jugadores de la provincia y compartió ese galardón con la dirigencia. "Este también es un mérito de ellos, que desde que llegué me expresaron su deseo de que haya un equipo con mayoría de jugadores locales. Ojalá que el domingo le podamos dar una alegría a la gente que nos viene apoyando, que es mucha", cerró Matteo.