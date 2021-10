Las promos coparon la "Expo al Futuro" en busca de una carrera

Los alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias coparon la “Expo al Futuro” que organizó el Municipio en el predio de la Calle Angosta para que las universidades puedan mostrar sus ofertas académicas. Los estudiantes participaron de charlas y experimentaron las actividades que podrán realizar si eligen alguna de las propuestas.

Desde las 10, los establecimientos y los vecinos empezaron a llegar a las carpas a las que ingresaron por tandas para disfrutar de las mesas informativas, en varios casos separadas por facultades, y poder conversar con los representantes de cada casa de estudios. La actividad se repite hoy, en el mismo horario, hasta las 18.

“Me parecieron muy lindas las alternativas y la cantidad de carreras que hay en la ciudad y las distintas modalidades de cursada. Quiero seguir Medicina y estuve en el puesto de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), que es donde se puede estudiar. Con mis compañeros nos llevamos folletos e información”, comentó Florencia Rojo, una de las estudiantes del Centro Educativo N° 9 “Dr. Juan Llerena”.

Me parecieron muy lindas las alternativas y la cantidad de carreras que hay y las distintas modalidades.

Martina Godoy, del mismo colegio, dijo que la feria permite orientar a quienes no tienen muy claro qué estudiar cuando finalicen el secundario. A su vez, una de sus compañeras, Magalí Funes, contó que está indecisa sobre qué hacer en el futuro. “Está bueno porque después puedo ir a mi casa y consultar con mis papás sobre lo que fui escuchando de cada opción y ver qué hago, porque estamos casi en noviembre y no me queda mucho tiempo para pensar. Me llamaron la atención las licenciaturas en Sociología, en Administración y en Relaciones Internacionales”, detalló la joven.

Una de las profesoras de la institución, Cecilia Inzirillo, aseguró que es una idea muy buena. “Vinimos con chicos de quinto y sexto. Son cinco divisiones que cursan las orientaciones de Ciencias Naturales, Sociales y Comunicación. Fueron invitados para ver la oferta terciaria y universitaria que hay en la ciudad y en otras localidades, que es necesario porque hay muchas cosas nuevas que por ahí desconocen. Juntar todo en una exposición es una buena oportunidad para que tomen sus decisiones con algún conocimiento”, señaló.

Por otro lado, Paula Martínez, una de las representantes de la Universidad de Congreso, explicó que tienen a disposición una ficha para que los alumnos carguen sus datos y luego puedan recibir información a través de sus correos electrónicos.

Daira Pecorari, estudiante avanzada de Obstetricia de la UNViMe, mencionó que con sus compañeros les cuentan a los adolescentes en qué consiste la carrera. “Les hablamos de cómo acompañar a la mujer en el embarazo, en el parto y en el puerperio y aprovechamos para motivarlos porque estudiar da muchos frutos en el futuro”, agregó.