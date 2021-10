Gift of Virtué se quedó con el Clásico Reapertura en La Punta

Gift of Virtué se quedó con toda la gloria en la vuelta del turf en La Punta después de 19 meses de inactividad y se adjudicó el Clásico Reapertura. El caballo mendocino, con el brasilero José Alves Silvera en la silla, le ganó por media cabeza a Sebi Moro. El tiempo del ganador fue de 1'35"90 para recorrer los 1.600 metros. El marcador lo completaron África Lo, Constanzo, More Easy y All England. El pensionista de Mauricio Olmos pagó un sport de 6,15 pesos.

La prueba central de la tarde fue de alto vuelo emotivo. No había un favorito. El abanico de posibilidades era amplio y así se vio en la pista. Cuando se abrieron los partidores, todos salieron a hacer la delantera. Gift of Virtué es un pingo noble al que no le gusta correr de atrás. Se siente cómodo adelante. Y así lo corrió Alves Silvera. En el opuesto y hasta el codo vino palmo a palmo con Sebi Moro y More Easy, pero el malón los seguía de cerca y entraron muy juntos al tiro derecho final. En los metros finales fue una lucha sin cuartel entre Gift of Virtué y Sebi Moro, pero el duelo de mendocinos quedó para este último, que por media cabeza lo tapó en el disco al pupilo de Alberto Abrales que entregó todo, pero no le alcanzó para salir primero en la foto.

La primera prueba de la tarde fue para Lucy Liu, que con Damián Ledesma en la monta, aventajó por 10 cuerpos a Miss Barcelonetta. La pupila de Rodolfo Sarobe ganó de punta a punta. Hizo un tiempo de 1'12"20 para los 1.200 metros.

El cuidador me dijo que lo corriera adelante y el caballo respondió bien; es el tiro que le sienta bien y lo demostró. José Alves Silvera

La segunda fue para Dom Lui. Ramiro Camiletti estuvo en la silla. Se impuso por media cabeza a Trump. Clavó los relojes en 46"14 para los 800 metros.

El Colmo fue el amo y señor de la tercera. Le ganó por doce cuerpos a Tero Hennes. Hizo un tiempo de 1'22"70 para recorrer los 1.400 metros. El jockey fue José Alves Silvera.

Alto Pencoso festejó en la cuarta. Damián Ledesma lo llevó a la victoria. Clavó los relojes en 57"10 para la recta. A seis cuerpos llegó Caos Planar.

Dos carreras ganaron José Alves Silvera y Damián Ledesma. El brasilero llevó a la victoria a El Colmo y a Gift of Virtué, mientras que el mendocino salió primero en la foto con Lucy Liu y con Alto Pencoso. Fueron los únicos que festejaron por partida doble.

En la quinta la gloria quedó en manos de Tamagochi. Sergio Fernández estuvo en la monta. El pensionista de Juan Manuel Luna demoró 44"80 para los 800 metros. A un cuerpo tres cuartos quedó Distinguido Dubai.

Sell High ganó la sexta prueba. Facundo Quinteros lo llevó a la victoria. Hizo un tiempo de 1'18" 10 para los 1.300 metros. Le sacó cinco cuerpos a Liberty Tili.

Vinieron ejemplares de varios puntos del país, lo que hizo que la reunión hípica tuviera carreras de mucho nivel.

Si bien es cierto que el Clásico Reapertura, por la calidad de los productos, se llevó todas las miradas, también es verdad que las demás carreras fueron emotivas. Fueron siete competencias de fuste en el regreso de la actividad después del parate de 19 meses.

El Hipódromo La Punta dejó bien en claro una vez más que organiza reuniones hípicas de jerarquía. La competencia de ayer fue un fiel reflejo de que los mejores exponentes siempre se dan cita en tierra puntana. Pasó una nueva jornada y ahora habrá que esperar hasta el 7 de noviembre para la próxima reunión. Pero mientras se aguarda por lo que viene, los amantes del turf todavía están disfrutando el regreso de la actividad. Fue larga la espera y se extrañaba la adrenalina que siempre da la apertura de las gateras y esas corridas de brazadas largas que dan los ejemplares.

Redacción / NTV