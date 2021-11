Alemania supera los 50 mil casos de coronavirus en un día

Alemania no deja de romper récords de infecciones en los últimos días. Este jueves registró 50.196 casos de coronavirus y superó por primera vez la barrera de los 50 mil contagios diarios.

En total, son casi 4,9 millones de personas que se infectaron de COVID-19 en Alemania desde el comienzo de la pandemia. Las autoridades informaron además, que el número de muertes por coronavirus en la última jornada fue de 235, con lo que el total se elevó a 97.198, informó la agencia de noticias AFP.

La canciller Angela Merkel indicó que el repunte de infecciones que sufre el país desde octubre es "dramático". Pidió que las autoridades regionales competentes en gestión sanitaria tomaran nuevas medidas para contener la expansión. "La pandemia se propaga nuevamente de forma espectacular", lamentó su portavoz.

La presión crece en los centros hospitalarios y esta ola es atribuida directamente a la débil tasa de vacunación de la población alemana, que se encuentra por debajo del 67%.

Varios estados particularmente afectados implementan nuevas restricciones para las personas no vacunadas. En Berlin, las personas que no se hayan inoculado contra el coronavirus no podrán acceder a restaurantes sin terraza, bares, gimnasios o peluquerías, ni siquiera presentando un test negativo.

Télam.