Ganó un premio nacional por su dedicación a salvar animales de la calle

Apenas sonó el timbre que anunciaba la entrada a clases, Sofía Gamallo, de 14 años, que asiste a 2° año del secundario en la Escuela Pública Multilingüe Digital (EPMD) “Progreso y Sueños”, corrió hasta la sala de profesores. Con una enorme sonrisa le contó a El Diario que ganó el premio nacional “Joven Abanderada 2021”, por su proyecto “Protección Animal” (Animal Fight), que lleva adelante junto a su amiga y cofundadora Laura Olarte, quien tiene su misma edad. "Abanderados" es un premio anual de la Fundación Noble.

A sus 9 años Sofía vio una situación de maltrato hacia un perro en el barrio Mirador del Cerro 3, donde ella y su amiga viven actualmente. Fue así que empezaron a rescatar animales de la calle para darles una segunda oportunidad. “A unos les pegaban patadas y otros venían del lado de la ruta todo lastimados. Creemos que los usaban para pelear. Uno de ellos era un pitbull”, recordó la adolescente.

Lejos de quedarse quieta y a pesar de su corta edad, este año decidió postularse a la primera edición de “Tribu 24”, que busca identificar a jóvenes de entre 12 y 18 años de todo el país que se movilizan por diversas causas y llevan sus ideas a la acción. “A pesar de que hace bastante arrancamos con lo del proteccionismo, recién este año le pusimos nombre a nuestro proyecto”, dijo con los ojos vidriosos y destacó que fueron sus compañeros de ese grupo quienes la inspiraron a hacerlo.

Como todavía no pueden tener su propio refugio, ambas buscaron la manera de aportar su granito de arena. Se les ocurrió brindar talleres para concientizar a los más chicos, no solo sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente, sino también sobre el abandono y el maltrato. “De esta forma podemos mantener a los animales, ya que cada chico puede traer 100 pesos o alimento para donar a las distintas organizaciones. Ahora tenemos ocho gatos a los que tenemos que dar en adopción, pero no es fácil”, resaltó.

La semana pasada, por correo electrónico, Sofía se enteró que había salido seleccionada como “Joven Abanderada”, un premio anual que reconoce a aquellos argentinos que se destacan por su dedicación a los demás, y difunde sus vidas para que su ejemplo inspire al resto de la sociedad. “Era algo que quería recibir, pero nunca me imaginé que fuera a esta edad”, manifestó emocionada. Además, precisó que su familia y la de Laura tampoco se lo esperaban.

“Nos felicitaron y no lo podían creer, ya que las dos somos chicas todavía. Por lo general la gente piensa que los adolescentes solo peleamos con nuestros padres o estamos con el celular, pero en realidad hay muchos que quieren hacer cosas y no tienen la posibilidad de expresar su potencial o de que los apoyen”, dijo.

"Todos podemos hacer algo"

Un tema que le preocupa es la cantidad de animales que ve en la calle. “El abandono también es una forma de maltrato. Muchos no están castrados y en un futuro habrá muchos más, si no se les da una solución”, manifestó.

Sobre qué les diría a sus pares que tienen ganas de ayudar a los animales, pero no saben cómo, precisó que no siempre hay que tener un refugio. “Todos podemos hacer algo por más chiquito que sea, por ejemplo ponerles agua en la vereda en verano o dejarles comida. Lo importante son las ganas y animarse, ya que muchas veces uno tiene miedo del qué dirán, pero eso no tiene que ser un impedimento para seguir tus sueños”, dijo. También destacó el apoyo de parte de la institución a la que asiste. “La directora dio a conocer mi proyecto y se puso en contacto con el Ministerio de Educación. El año que viene posiblemente demos charlas en las escuelas sobre este tema, para concientizar a los más jóvenes”, señaló.